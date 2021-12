ΑΕΚ: Κάλεσμα στον κόσμο της κάνει η Ένωση ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Onsports Team

Μπορεί η χωρητικότητα του γηπέδου να μην επιτρέπει μαζική προσέλευση αλλά η διοίκηση της ΑΕΚ κάλεσε τον κόσμο να ενισχύσει την προσπάθεια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση της Ένωσης:

«Η ομάδα βόλεϊ γυναικών της ΑΕΚ θέλει τη στήριξη του κόσμου της, στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΟΣΦΠ!

Να υπενθυμίσουμε ότι λόγω της μικρής χωρητικότητας του Κλειστού γυμναστηρίου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ» στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε συνάρτηση με όλα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ, για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11/12 στις 18:45, με αντίπαλο τον ΟΣΦΠ, προτεραιότητα εισόδου, θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας (σ.σ. εισιτήριο διαρκείας του βόλεϊ ή VIP ALL SPORTS ή ALL IN ONE δηλαδή για όλα τα τμήματα της Ερασιτεχνικής). Από εκεί και πέρα, θα διατεθεί έξω από το γήπεδο και ένας αριθμός εισιτηρίων οικονομικής ενίσχυσης (καθώς και Καρτών Φίλου ΑΕΚ), μέχρι τη συμπλήρωση της επιτρεπόμενης χωρητικότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι μαζί με το εισιτήριο, οι φίλαθλοί μας, θα πρέπει να έχουν μαζί τους, την ταυτότητά τους (ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης) και το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τους έξι τελευταίους μήνες. Για την ηλικιακή ομάδα 13-17 ετών απαιτείται βάσει πρωτοκόλλου, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού ελέγχου με PCR τεστ εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα. Για τους 12 ετών και κάτω, επιτρέπεται η είσοδος και με αρνητικό self – test που έχει διενεργηθεί την ημέρα του αγώνα.

Επίσης, καθίσταται υποχρεωτικό να φοράνε όλοι τη μάσκα τους, σε όλους τους χώρους και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο γήπεδο. Αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στο γήπεδο, αλλά και κατά την αποχώρησή μας. Το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου θα κάνει χρήση της εφαρμογής covid free για τον έλεγχο των πιστοποιητικών, εξετάζοντας παράλληλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα εισιτήρια, πριν από την είσοδο στο γήπεδο. Προστατεύουμε και την υγεία μας και την ΑΕΚ μας!»