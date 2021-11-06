Α1 Πόλο Γυναικών - Σήμερα η Πρεμιέρα του 22ου πρωταθλήματος: Τα Ρόστερ των 12 «μονομάχων»
Πρεμιέρα σήμερα για τους 12 «μονομάχους» του 22ου Πρωταθλήματος της Α1 πόλο γυναικών!
«Ανοίγει» σήμερα η αυλαία του 22ου Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών και η ΚΟΕ παρουσίασε τα δηλωθέντα - από τις 12 ομάδες που μετέχουν - Ρόστερ των αθλητριών.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1995 Τερματοφύλακας
2.ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 Περιφερειακός
3.SLEEKING BRIGITTE (NED) 1998 Περιφερειακός
4.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛ 1998 Περιφερειακός
5.ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2001 Περιφερειακός
6.ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1998 Φουνταριστός
7.ΣΙΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 Περιφερειακός
8.ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1994 Αμυντικός
9.ΤΟΡΝΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 2004 Φουνταριστός
10.ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 Περιφερειακός
11.ΤΡΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 Περιφερειακός
12.ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 Φουνταριστός
13.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1998 Τερματοφύλακας
14.ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2004 Περιφερειακός
15.ΔΟΥΡΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1997 Τερματοφύλακας
16.CHRISTMAS KYRA DONNA (CAN) 1997 Περιφερειακός
17.RANEY JORDAN (USA) 1996 Περιφερειακός
18.ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΖΩΗ 2005 Περιφερειακός
19.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 Περιφερειακός
20.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤ. 2006 Τερματοφύλακας
21.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΑΟΥΤ ΑΜ. 2005 Περιφερειακός
22.ΥΦΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ 2005 Αμυντικός
23.ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 Περιφερειακός
24.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΑ 2006 Φουνταριστός
25.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 Περιφερειακός
Προπονητής: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
Συνεργάτης: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ "iREPAIR"
1.GANGL EDINA (HUN) 1988 Τερματοφύλακας
2.KOOLHAAS ILSE (NED) 1997 Αμυντικός
3.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΤΙΝΑ 1994 Περιφερειακός
4.ΝΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2002 Περιφερειακός
5.ΝΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 Περιφερειακός
6.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ 1999 Περιφερειακός
7.ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 Περιφερειακός
8.ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 Περιφερειακός
9.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 Περιφερειακός
10.ΓΚΙΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2000 Περιφερειακός
11.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 1999 Φουνταριστός
12.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2003
13.ΚΑΡΥΤΣΑ ΕΥΑ 2002 Τερματοφύλακας
14.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2006 Περιφερειακός
15.ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ 2005 Περιφερειακός
16.ΒΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 2007 Αμυντικός
17.ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ ΜΙΝΑ 2007 Φουνταριστός
18.ΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 Τερματοφύλακας
19.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΟΛΓΑ 2003 Αμυντικός
20.ΤΑΧΙΡΙ ΤΖΟΥΛΙΑ 2003 Περιφερειακός
21.ΚΑΚΑΪΔΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 2006 Περιφερειακός
22.ΑΔΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 Φουνταριστός
23.ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΑ 2006 Περιφερειακός
24.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΙΑ 2007 Περιφερειακός
25.ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 Περιφερειακός
Προπονητής: ΣΑΛΑΧΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Συνεργάτης: ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΟΚ
1.ΦΟΡΙΔΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
2.ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ
3.ΦΡΑΓΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4.ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
5.ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ
6.KAIJZER ISIS
7.ΜΑΝΕΤΑ ΣΟΦΙΑ
8.ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
9.ΓΡΑΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.ΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ
11.ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
12.AKILBAYEVA AISHAN
13.ΜΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
15.ΜΠΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
16.ΣΥΚΑ - ΛΕΡΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ
17.ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΪΑ
18.ΣΤΟΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
19.ΝΤΟΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ
20.ΜΥΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
21.ΖΙΩΓΑ ΦΑΝΗ
22.ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
23.ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ
24.ΚΑΛΛΙΑ ΚΛΕΙΩ
25.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
Προπονητής: ΧΑΤΖΕΛΗ ΧΡΥΣΑ
Συνεργάτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΕΚ
1.ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 1986 Τερματοφύλακας
2.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2001 Τερματοφύλακας
3.ΚΩΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 Αμυντικός
4.ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1996 Φουνταριστός
5.ΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 Αμυντικός
6.ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ 2000 Φουνταριστός
7.ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2002 Περιφερειακός
8.PASCALE CASEY 1995 Περιφερειακός
9.KUBRA KUS (TUR) 1994 Περιφερειακός
10.ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 2002 Περιφερειακός
11.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1998 Περιφερειακός
12.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗ 1999 Περιφερειακός
13.ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ – ΜΑΡΙΑ 2003 Περιφερειακός
14.ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2004 Περιφερειακός
15.ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΝΕΦ.2006 Περιφερειακός
16.ΚΑΣΣΑΡΗ ΜΥΡΤΩ 2004 Περιφερειακός
17.ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 Τερματοφύλακας
18.ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 Φουνταριστός
19.ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΖΩΗ – ΕΛΕΝΗ 2005 Περιφερειακός
20.ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2003 Τερματοφύλακας
21.ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΔΑΝΑΗ 2006 Περιφερειακός
22.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΑΧΡ. 2003 Περιφερειακός
Προπονήτρια: ΛΙΟΣΗ ΚΙΚΗ
Συνεργάτης: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ NOBELHELLAS
1.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΦΟΙΒΗ
2.ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ
3.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
4.ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
5.ΜΠΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
6.ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ – ΠΑΝΤΕΛΙΑ
7.ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
8.ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΥΡΤΩ
9.ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
10.ΦΕΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
11.ΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ
12.ΒΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΕΥΘΑΛΙΑ
13.ΖΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
14.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
15.BAKOC VERICA
16.ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΆΛΚΗΣΤΗ
17.ΚΟΝΤΟΝΗ ΙΟΥΛΙΑ – ΑΝΝΑ
18.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
19.JOHNSON ASHLEIGH
20.PARKES REBECCA
21.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
22.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
23.ARANCINI ZOE
24.MUSSELMAN MADELINE
Προπονητής: ΜΙΣΙΤΣ ΜΑΡΚΟ
ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
1.ΚΟΛΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1998
2.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΑ 2000
3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2002
4.ΓΙΑΜΠΑΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002
5.ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 2002
6.ΨΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ 2002
7.ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003
8.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 2004
9.ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 2005
10.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2005
11.ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005
12.ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ 2005
13.ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 2006
14.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 2006
15.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 2006
16.ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007
17.ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007
18.ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2007
19.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007
20.ΚΑΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 2007
21.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 2008
22.ΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2009
23.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009
24.ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2009
25.ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009
Προπονητής: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
1.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 Τερματοφύλακας
2.ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 Φουνταριστός
3.ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1996 Περιφερειακός
4.ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1994 Περιφερειακός
5.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΣΙΜΕΛΑ 1999 Περιφερειακός
6.ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 2000 Περιφερειακός
7.ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 1996 Αμυντικός
8.ROGERS KATHERINE 1998 Αμυντικός
9.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 Περιφερειακός
10.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2006 Περιφερειακός
11.ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 Αμυντικός
12.ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2003 Περιφερειακός
13.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 Περιφερειακός
14.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΗΡΩ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1999 Περιφερειακός
15.ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2004 Περιφερειακός
16.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 Αμυντικός
17.ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 2008 Αμυντικός
18.ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ 1978 Περιφερειακός
Προπονητής: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Συνεργάτης: ΓΑΒΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
1.ΤΖΟΥΡΚΑ ΑΛΕΞΙΑ 1997 Τερματοφύλακας
2.ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΝΑ 2004 Τερματοφύλακας
3.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 Περιφερειακός
4.ΣΑΦΕΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1999 Περιφερειακός
5.ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1999 Φουνταριστός
6.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΙΑ 1998 Περιφερειακός
7.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 Περιφερειακός
8.ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΑΛΚΗΣΤΗ 2003 Αμυντικός
9.BOGATSENKO MARIA (ISR) 2002 Περιφερειακός
10.PUSTINIKOVA EVGENIA (RUS) 1989 Αμυντικός
11.ΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1998 Περιφερειακός
12.ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ ΝΙΚΗ 2004 Περιφερειακός
13.ΒΑΖΑΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 2005 Αμυντικός
14.ΚΕΛΑΔΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2007 Περιφερειακός
15.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
16.ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
17.ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΜΑΖΙΝΑ 2005 Περιφερειακός
18.ΜΟΥΖΗ ΛΥΔΙΑ 2007 Αμυντικός
19.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ 2005 Περιφερειακός
20.ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 2006 Φουνταριστός
21.ΛΕΝΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ 2006 Περιφερειακός
22.ΣΕΪΝΤΙΝΙ ΝΑΝΣΥ 2006 Τερματοφύλακας
23.ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 Περιφερειακός
24.ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 Περιφερειακός
25.ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 Περιφερειακός
Προπονητής: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ
Συνεργάτης: ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1.ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
2.ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
3.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
4.ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΗΡΩ
5.ΤΣΙΟΥΓΚΡΗ ΝΙΚΗ
6.ΝΥΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
7.ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
8.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΔΙΑΝΗ
9.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
10.ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΖΩΗ
11.ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ ΙΡΙΔΑ
12.ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13.ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
14.ΤΣΑΚΩΝΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ
15.ΝΥΚΤΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
16.ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
AMOROSA AMANDA (CAN)
18.MCKEE KELLY (CAN)
Προπονητής: ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
1.ΚΩΤΣΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ 1999
2.ΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ 2005
3.ΚΑΝΤΑΛΕΑ ΙΩΑΝΝΑ
4.ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1994
5.ΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 1989
6.ΛΙΑΠΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000
7.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΕΛΙΖΑ 2005
8.ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΟΛΓΑ 2002
9.ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΝΙΚΗ 2000
10.ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΣΤ. 2001
11.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2006
12.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. 2007
13.ΠΑΤΕΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1980
14.ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998
15.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 1998
16.ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘ.1998
17.ΓΟΝΙΔΗ ΑΣΠΑ 1998
18.ΟΚΟΛΙΣΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2006
Προπονητής: ΤΣΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
1.RIDGE AMY
2.TANKEEVA EKATERINA
3.ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΟΙΒΗ
4.ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
6.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
7.ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
8.ΚΑΪΑΦΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
9.ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
10.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
11.ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
12.ΜΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
13.ΜΑΥΡΩΤΑ ΛΥΔΙΑ
14.ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ ΘΩΜΑΪΣ
15.ΠΑΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ
16.ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
17.ΠΙΟΒΑΝ ΝΙΚΗ
18.ΜΑΜΑΛΗ ΔΑΝΑΗ
19.ΣΑΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
20.ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
Προπονήτρια: ΜΕΛΙΔΟΝΗ ΑΝΤΙ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ
1.ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3.ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ
4.ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
5.ΠΕΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
6.ΖΟΦΩΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
7.ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΒΙΡΝΑ
8.ΚΟΥΡΕΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
9.ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
10.ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
11.SHAPKINA ANASTASIIA
12.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
13.ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
14.ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
15.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
16.ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ
17.ΜΟΙΡΑΛΗ ΟΛΓΑ
18.ΓΚΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
19.ΓΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
20.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ
21.ΓΚΕΚΑ ΗΛΙΑΝΑ
22.ΚΟΙΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
23.ΚΑΡΔΟΝΑ ΜΕΛΙΤΗΝΗ
24.ΚΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
25.SANCHEZ LORENA ITZEL
Προπονητής: ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ