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Α1 Πόλο Γυναικών - Σήμερα η Πρεμιέρα του 22ου πρωταθλήματος: Τα Ρόστερ των 12 «μονομάχων»
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Onsports Team 06 Νοεμβρίου 2021, 15:33
ΣΠΟΡ

Α1 Πόλο Γυναικών - Σήμερα η Πρεμιέρα του 22ου πρωταθλήματος: Τα Ρόστερ των 12 «μονομάχων»

Πρεμιέρα σήμερα για τους 12 «μονομάχους» του 22ου Πρωταθλήματος της Α1 πόλο γυναικών!

«Ανοίγει» σήμερα η αυλαία του 22ου Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών και η ΚΟΕ παρουσίασε τα δηλωθέντα - από τις 12 ομάδες που μετέχουν - Ρόστερ των αθλητριών.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1995    Τερματοφύλακας

2.ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ            1997    Περιφερειακός

3.SLEEKING BRIGITTE (NED)       1998    Περιφερειακός

4.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛ              1998    Περιφερειακός

5.ΚΑΝΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ                   2001    Περιφερειακός

6.ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ                        1998    Φουνταριστός

7.ΣΙΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                     2004    Περιφερειακός

8.ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ              1994    Αμυντικός

9.ΤΟΡΝΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ                      2004    Φουνταριστός

10.ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ               1998    Περιφερειακός

11.ΤΡΙΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                       2005    Περιφερειακός

12.ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ       2001    Φουνταριστός

13.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ       1998    Τερματοφύλακας

14.ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ                  2004    Περιφερειακός

15.ΔΟΥΡΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ               1997    Τερματοφύλακας

16.CHRISTMAS KYRA DONNA (CAN) 1997 Περιφερειακός

17.RANEY JORDAN (USA)               1996    Περιφερειακός

18.ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΖΩΗ                   2005    Περιφερειακός

19.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ            2006    Περιφερειακός

20.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤ.         2006    Τερματοφύλακας

21.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΑΟΥΤ ΑΜ.      2005    Περιφερειακός

22.ΥΦΑΝΤΗ ΜΥΡΤΩ                        2005    Αμυντικός

23.ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ               2007    Περιφερειακός

24.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΑΣΣΙΑΝΑ               2006    Φουνταριστός

25.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ     2005    Περιφερειακός

Προπονητής: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Συνεργάτης: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ "iREPAIR"

1.GANGL EDINA (HUN)                    1988    Τερματοφύλακας

2.KOOLHAAS ILSE (NED)                 1997    Αμυντικός

3.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΤΙΝΑ                     1994    Περιφερειακός

4.ΝΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                             2002    Περιφερειακός

5.ΝΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                       2001    Περιφερειακός

6.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ                      1999    Περιφερειακός

7.ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ               2002    Περιφερειακός

8.ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ          2000    Περιφερειακός

9.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ                    2001    Περιφερειακός

10.ΓΚΙΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                      2000    Περιφερειακός

11.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ            1999    Φουνταριστός

12.ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ          2003  

13.ΚΑΡΥΤΣΑ ΕΥΑ                             2002    Τερματοφύλακας

14.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ         2006    Περιφερειακός

15.ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ                        2005    Περιφερειακός

16.ΒΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ                             2007    Αμυντικός

17.ΚΛΑΨΙΑΝΟΥ ΜΙΝΑ                      2007    Φουνταριστός

18.ΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                        2006    Τερματοφύλακας

19.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΟΛΓΑ                       2003    Αμυντικός

20.ΤΑΧΙΡΙ ΤΖΟΥΛΙΑ                          2003    Περιφερειακός

21.ΚΑΚΑΪΔΗ ΡΑΦΑΕΛΑ                     2006    Περιφερειακός

22.ΑΔΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                      2005    Φουνταριστός

23.ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΑ                          2006    Περιφερειακός

24.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΙΑ                      2007    Περιφερειακός

25.ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                  2007    Περιφερειακός

Προπονητής: ΣΑΛΑΧΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Συνεργάτης: ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΟΚ

1.ΦΟΡΙΔΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

2.ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ

3.ΦΡΑΓΚΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

4.ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

5.ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ

6.KAIJZER ISIS

7.ΜΑΝΕΤΑ ΣΟΦΙΑ

8.ΜΑΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

9.ΓΡΑΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10.ΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ

11.ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

12.AKILBAYEVA AISHAN

13.ΜΑΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

14.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

15.ΜΠΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

16.ΣΥΚΑ - ΛΕΡΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ

17.ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΒΑΪΑ

18.ΣΤΟΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

19.ΝΤΟΝΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ

20.ΜΥΤΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

21.ΖΙΩΓΑ ΦΑΝΗ

22.ΑΛΕΞΙΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ

23.ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ

24.ΚΑΛΛΙΑ ΚΛΕΙΩ

25.ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ

Προπονητής: ΧΑΤΖΕΛΗ ΧΡΥΣΑ

Συνεργάτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΕΚ

1.ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ                        1986    Τερματοφύλακας

2.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ      2001    Τερματοφύλακας

3.ΚΩΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                    1994    Αμυντικός

4.ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ             1996    Φουνταριστός

5.ΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                   2000    Αμυντικός

6.ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ   2000    Φουνταριστός

7.ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                    2002    Περιφερειακός

8.PASCALE CASEY                        1995    Περιφερειακός

9.KUBRA KUS (TUR)                     1994    Περιφερειακός

10.ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ       2002    Περιφερειακός

11.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ           1998    Περιφερειακός

12.ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗ                1999    Περιφερειακός

13.ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΔΟΚΙΑ – ΜΑΡΙΑ      2003    Περιφερειακός

14.ΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ              2004    Περιφερειακός

15.ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ – ΝΕΦ.2006    Περιφερειακός

16.ΚΑΣΣΑΡΗ ΜΥΡΤΩ                     2004    Περιφερειακός

17.ΜΠΕΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                2006    Τερματοφύλακας

18.ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ             2005    Φουνταριστός

19.ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΖΩΗ – ΕΛΕΝΗ       2005    Περιφερειακός

20.ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΝΑ                2003    Τερματοφύλακας

21.ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ ΔΑΝΑΗ                 2006    Περιφερειακός

22.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΑΧΡ.       2003    Περιφερειακός

Προπονήτρια: ΛΙΟΣΗ ΚΙΚΗ

Συνεργάτης: ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ NOBELHELLAS

1.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΦΟΙΒΗ

2.ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ

3.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ

4.ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

5.ΜΠΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

6.ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ – ΠΑΝΤΕΛΙΑ

7.ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

8.ΓΚΟΤΖΙΑ ΜΥΡΤΩ

9.ΛΑΛΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

10.ΦΕΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

11.ΜΠΕΤΑ ΕΛΕΝΗ

12.ΒΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΕΥΘΑΛΙΑ

13.ΖΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

14.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

15.BAKOC VERICA

16.ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΆΛΚΗΣΤΗ

17.ΚΟΝΤΟΝΗ ΙΟΥΛΙΑ – ΑΝΝΑ

18.ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

19.JOHNSON ASHLEIGH

20.PARKES REBECCA

21.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

22.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

23.ARANCINI ZOE

24.MUSSELMAN MADELINE

Προπονητής: ΜΙΣΙΤΣ ΜΑΡΚΟ

ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1.ΚΟΛΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                  1998

2.ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΑ          2000

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ     2002

4.ΓΙΑΜΠΑΣΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ         2002

5.ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ                     2002

6.ΨΙΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ           2002

7.ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗ             2003

8.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ          2004

9.ΚΟΝΤΑΛΕΞΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ             2005

10.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ               2005

11.ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ               2005

12.ΡΟΥΣΑΚΗ ΑΝΝΑ                     2005

13.ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ            2006

14.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΔΑΝΑΗ             2006

15.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ                2006

16.ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ        2007

17.ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ                 2007

18.ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ            2007

19.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ             2007

20.ΚΑΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ       2007

21.ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ               2008

22.ΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    2009

23.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ          2009

24.ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ     2009

25.ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ            2009

Προπονητής: ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

1.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                2001    Τερματοφύλακας

2.ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ               2001    Φουνταριστός

3.ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ           1996    Περιφερειακός

4.ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                  1994    Περιφερειακός

5.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ – ΣΙΜΕΛΑ     1999    Περιφερειακός

6.ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ                       2000    Περιφερειακός

7.ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΘΗΝΑ                       1996    Αμυντικός

8.ROGERS KATHERINE                    1998    Αμυντικός

9.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                2002    Περιφερειακός

10.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ       2006    Περιφερειακός

11.ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                    2001    Αμυντικός

12.ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ         2003    Περιφερειακός

13.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ            2005    Περιφερειακός

14.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΗΡΩ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ      1999    Περιφερειακός

15.ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ          2004    Περιφερειακός

16.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ            2004    Αμυντικός

17.ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ                2008    Αμυντικός

18.ΜΑΣΤΟΡΗ ΜΑΡΙΑ                       1978    Περιφερειακός

Προπονητής: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Συνεργάτης: ΓΑΒΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

1.ΤΖΟΥΡΚΑ ΑΛΕΞΙΑ                    1997    Τερματοφύλακας

2.ΜΗΤΣΟΥ ΑΝΝΑ                        2004    Τερματοφύλακας

3.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002    Περιφερειακός

4.ΣΑΦΕΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ                    1999    Περιφερειακός

5.ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ               1999    Φουνταριστός

6.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΙΑ          1998    Περιφερειακός

7.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ      1999    Περιφερειακός

8.ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΑΛΚΗΣΤΗ               2003    Αμυντικός

9.BOGATSENKO MARIA (ISR)        2002    Περιφερειακός

10.PUSTINIKOVA EVGENIA (RUS)  1989    Αμυντικός

11.ΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                  1998    Περιφερειακός

12.ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΥ ΝΙΚΗ                  2004    Περιφερειακός

13.ΒΑΖΑΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ                    2005    Αμυντικός

14.ΚΕΛΑΔΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ             2007    Περιφερειακός

15.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ      

16.ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

17.ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΜΑΖΙΝΑ                  2005    Περιφερειακός

18.ΜΟΥΖΗ ΛΥΔΙΑ                          2007    Αμυντικός

19.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ                    2005    Περιφερειακός

20.ΤΟΥΡΛΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ        2006    Φουνταριστός

21.ΛΕΝΙΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ                     2006    Περιφερειακός

22.ΣΕΪΝΤΙΝΙ ΝΑΝΣΥ                     2006    Τερματοφύλακας

23.ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ              2007    Περιφερειακός

24.ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ               2005    Περιφερειακός

25.ΑΜΟΙΡΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ             2005    Περιφερειακός

Προπονητής: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ

Συνεργάτης: ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1.ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2.ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

3.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

4.ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ΗΡΩ

5.ΤΣΙΟΥΓΚΡΗ ΝΙΚΗ

6.ΝΥΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

7.ΛΑΜΠΑΘΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

8.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΔΙΑΝΗ

9.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

10.ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗ ΖΩΗ

11.ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ ΙΡΙΔΑ

12.ΛΙΜΠΙΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

13.ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

14.ΤΣΑΚΩΝΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ

15.ΝΥΚΤΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ

16.ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

AMOROSA AMANDA (CAN)

18.MCKEE KELLY (CAN)

Προπονητής: ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ

1.ΚΩΤΣΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ          1999

2.ΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ              2005

3.ΚΑΝΤΑΛΕΑ ΙΩΑΝΝΑ        

4.ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ       1994

5.ΑΡΩΝΗ ΣΤΕΛΛΑ               1989

6.ΛΙΑΠΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ         2000

7.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΕΛΙΖΑ           2005

8.ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΟΛΓΑ       2002

9.ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΥ ΝΙΚΗ        2000

10.ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΑΝΑΣΤ.    2001

11.ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ   2006

12.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ.  2007

13.ΠΑΤΕΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ          1980

14.ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ       1998

15.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ   1998

16.ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘ.1998

17.ΓΟΝΙΔΗ ΑΣΠΑ              1998

18.ΟΚΟΛΙΣΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ    2006

Προπονητής: ΤΣΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1.RIDGE AMY

2.TANKEEVA EKATERINA

3.ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΦΟΙΒΗ

4.ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

5.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

6.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7.ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

8.ΚΑΪΑΦΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

9.ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

10.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

11.ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ

12.ΜΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

13.ΜΑΥΡΩΤΑ ΛΥΔΙΑ

14.ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ ΘΩΜΑΪΣ

15.ΠΑΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

16.ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

17.ΠΙΟΒΑΝ ΝΙΚΗ

18.ΜΑΜΑΛΗ ΔΑΝΑΗ

19.ΣΑΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

20.ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Προπονήτρια: ΜΕΛΙΔΟΝΗ ΑΝΤΙ

 

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ

1.ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

3.ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗ ΑΘΗΝΑ

4.ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

5.ΠΕΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ

6.ΖΟΦΩΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

7.ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ ΒΙΡΝΑ

8.ΚΟΥΡΕΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

9.ΜΠΑΛΑΤΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

10.ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

11.SHAPKINA ANASTASIIA

12.ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

13.ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

14.ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

15.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

16.ΣΧΙΖΑ ΜΑΡΙΑ

17.ΜΟΙΡΑΛΗ ΟΛΓΑ

18.ΓΚΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

19.ΓΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

20.ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ

21.ΓΚΕΚΑ ΗΛΙΑΝΑ

22.ΚΟΙΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

23.ΚΑΡΔΟΝΑ ΜΕΛΙΤΗΝΗ

24.ΚΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

25.SANCHEZ LORENA ITZEL

Προπονητής: ΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ


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