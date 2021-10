Indian Wells: Έγραψε ιστορία ο Κάμερον Νόρι στην Καλιφόρνια (photos+videos)

??? First British champion in tournament history ??? #BNPPO21 pic.twitter.com/tQrx75gxgq

First Masters 1000 feels ? #BNPPO21 pic.twitter.com/WmHzji3qa2

A few words from our newly minted champion, @cam_norrie ?#BNPPO21 pic.twitter.com/EH4VypLVBH