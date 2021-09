Ο παγκόσμιος στίβος θρηνεί – Πέθανε ο σφυροβόλος Γιούρι Ταμ

⚫️ RIP Jüri Tamm URS/??



??@Olympics 1980 1988

?@WorldAthletics 1987

?World Cup 1985

?@EuroAthletics Cup 1985



1️⃣ World Record 80.46 (1980)

PB 84.40 (1984)

Shared Olympic podiums with Soviet teammates Sedykh & Litvinov in 1980 and 1988, now all three died, a generation gone