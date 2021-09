US Open: Τα δάκρυα της Σάκκαρη και η προετοιμασία τη μεγάλη ανατροπή (photos+video)

Η Μαρία Σάκκαρη κατέβαλε μετά από 3,5 ώρες αγώνα την Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου με ανατροπή και έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα της στην οκτάδα του αμερικανικού Grand Slam.

Μόλις πέτυχε τον τελευταίο πόντο, έπεσε στα γόνατα προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι πέτυχε κι αφού συνεχάρη την άξια αντίπαλό της, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs