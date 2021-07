ΕΟΠΕ: Το σύστημα διεξαγωγής της Volley League Γυναικών τη σεζόν 2021-22

Onsports Team

Ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΟΠΕ το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών για τη σεζόν 2021-2022. Ενώ όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου:

«Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα Volley League γυναικών 2021-22 έχουν οι ομάδες: Α.Ε.Κ., Α.Π.Σ.Αίας Ευόσμου, Α.Ο.Ν.Αμαζόνες, Α.Σ.Άρης, Α.Ο. Ηλυσιακός, Α.Σ.Π. Θέτις, Α.Ο.Θήρας, Α.Ο.Λαμίας 2013, Α.Ο.Μαρκοπούλου, Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., Π.Α.Ο.Κ., Α.Ο. Παναθηναϊκός, Α.Ο.Ν. Πανναξιακός, Α.Ο.Φ. Πορφύρας».



Το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος Volley League γυναικών 2021-22:



Α’ Φάση: Πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία

Β’ Φάση: Διεξαγωγή αγώνων Play Off καιPlay Out



Play Off 1 - 8



Θέσεις 1-8: 2 αγώνες με golden set (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση)



Ημιτελικοί 1-4: Αγώνες στις 2 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση)



Τελικοί 1-2: Αγώνες στις 3 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση)



3-4: Αγώνες στις 2 νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση). Οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνο στην περίπτωση που η 4η θέση δεν οδηγεί σε Κύπελλο Ευρώπης.



Play Out 10-14



Θέσεις 10-14: Η ομάδα που θα πάρει την 14η θέση θα υποβιβαστεί απευθείας. Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 10η, 11η, 12η και 13η θέση στην Α’ Φάση θα αγωνιστούν στις δύο νίκες (έδρα 1ου αγώνα έχει η ομάδα που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση) ως εξής:



10η θέση v 13η θέση (1)



11η θέση v 12η θέση (2)



Οι ηττημένες ομάδες (1) και (2) καταλαμβάνουν τις θέσεις 12 και 13 (και υποβιβάζονται στην Pre League)



Οι νικήτριες ομάδες (1) και (2) καταλαμβάνουν τις θέσεις 10 και 11.