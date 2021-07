Navarino Challenge 2021: Ανακάλυψε το άθλημα σου

Onsports Team

To Navarino Challenge, είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. Η πρώτη ελληνική διοργάνωση που διακρίθηκε στα παγκόσμια βραβεία τουρισμού στο Λονδίνο, ορόσημο για τη Μεσσηνία, επανέρχεται δυναμικά μετά από μια δύσκολη περίοδο για όλο τον κόσμο. Στις 15-17 Οκτωβρίου 2021, θα ζήσουμε και πάλι μια σειρά από δράσεις στην Costa Navarino και την Πύλο, που γεννούν μεγάλες συγκινήσεις, αναδεικνύουν τις αυθεντικές αξίες του αθλητικού ιδεώδους, προβάλλουν το Ολυμπιακό πνεύμα, γεμίζοντας με παλμό μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδος, τη Μεσσηνία.

Πάνω από 30 αθλητικές δραστηριότητες, παρουσία Ολυμπιονικών που συμμετέχουν μαζί με ερασιτέχνες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων, στον απόλυτα ασφαλή προορισμό, συνθέτουν τα στοιχεία της κορυφαίας γιορτής του αθλητικού τουρισμού, του Navarino Challenge.

Η διοργάνωση, επιστρέφει για 9η χρονιά και με το παγκόσμιο μήνυμα της «ο αθλητισμός ενώνει», φέρνει και πάλι κοντά τον κόσμο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ανακαλύψουν μέσα από τον αθλητισμό τη μαγεία του μεσσηνιακού τοπίου και την ιστορία που κρύβει η κορυφαία αθλητική γιορτή.

Βρες το αγαπημένο σου άθλημα δίπλα στους Ολυμπιονίκες

Το Navarino Challenge, αποτελεί την πιο πλούσια και μοναδική αθλητική γιορτή, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους να ανακαλύψουν το άθλημα που τους αρέσει περισσότερο, ανάμεσα σε περισσότερες από 30 αθλητικές δραστηριότητες και 15 Ολυμπιακά αθλήματα. Φυσικά, δίπλα σε αθλητές πρότυπα και Ολυμπιονίκες που προωθούν τις Ολυμπιακές αξίες, όπως ο χρυσός Παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του boccia Γρηγόρης Πολυχρονίδης, ο δις αργυρός Ολυμπιονίκης του taekwondo Αλέξανδρος Νικολαΐδης, η Ολυμπιονίκης αθλήτρια & MVP του Ευρωμπάσκετ Εβίνα Μάλτση, ο Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια, Περικλής Ιακωβάκης και ο πρωταθλητής Ευρώπης του άλματος εις μήκος που έχει λάβει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, Μίλτος Τεντόγλου.

Απόλαυσε εδώ το teaser video του Navarino Challenge 2021.

Τρέξε στον μοναδικό Ημιμαραθώνιο διασχίζοντας τη Βοϊδοκοιλιά

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge 2021, θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους 21,1χλμ. στην Ελλάδα, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη. Θα έχουν επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διαδρομή των 10χλμ. ή τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ. by Samsung, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα. Οι δρομείς, με αφετηρία το Navarino Dunes της Costa Navarino, θα τρέξουν παραλιακά προς την Πύλο και θα διασχίσουν την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, περνώντας δίπλα από τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας. Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί σε δύο γκρουπ και η παιδική διαδρομή του 1χλμ, για παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών.

Κλείσε τώρα τη θέση σου

Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν να κινηθούν άμεσα και να εκμεταλλευτούν την early bird προσφορά που ισχύει έως τις 10 Αυγούστου, κάνοντας την εγγραφή τους στον Ημιμαραθώνιο με 40% έκπτωση. Παράλληλα, θα ανακαλύψουν τις early bird προσφορές που ισχύουν και στις υπόλοιπες διαδρομές. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Η διοργάνωση, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τους ίδιους τους αθλητές, προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων από ακύρωση εγγραφών, μέχρι τις 31 Αυγούστου. Οι εγγραφές για το Navarino Challenge έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Βόλτα με καγιάκ

Με σημείο εκκίνησης την Ποσειδωνία στο λιμάνι της Πύλου, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μία χρονιά βόλτα με καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία με την υποστήριξη του Explore Messinia. Οι συμμετέχοντες θα κωπηλατήσουν στον όρμο του Ναυαρίνου και θα κατευθυνθούν προς το εσωτερικό του, εξερευνώντας την ακτογραμμή της Σφακτηρίας έως ότου φτάσουν στην αποβάθρα που οδηγεί στο εσωτερικό του νησιού. Για συμμετοχές: welcome(at)exploremessinia.com

Λάβε μέρος στο τουρνουά beach volley

Με θέα στους αμμόλοφους και τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, η αμμώδης παραλία The Dunes Beach θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Navarino Challenge King of the Court Beach Volley Tournament by Samsung. Το Ολυμπιακό άθλημα του beach volley, επιστρέφει και πάλι με πρεσβευτή τον πρώην διεθνή Έλληνα πετοσφαιριστή και ρέκορντμαν συμμετοχών με την Εθνική Ελλάδος, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου το τουρνουά θα περιλαμβάνει ξεχωριστές κατηγορίες ανδρών και γυναικών ενώ την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το τουρνουά θα είναι μεικτό. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, θα διεξαχθούν τα καθιερωμένα μαθήματα beach volley by Samsung. Όλες οι δραστηριότητες του beach volley πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Triantafyllidis Beach Arena. Για δηλώσεις συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες: info(at)beacharena.gr

Υπαίθριες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια!

Το πρόγραμμα του Navarino Challenge σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά στον αθλητισμό και να μάθεις τα οφέλη που σου προσφέρει, δίπλα σε κορυφαίους instructors. Πιο συγκεκριμένα μπορείς να λάβεις μέρος σε δραστηριότητες όπως taekwondo με τον δις αργυρό Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη, μαθήματα μπάσκετ, σε παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, με την παγκόσμια Εβίνα Μάλτση & τον Θρύλο της Ευρωλίγκα Τζο Αρλάουκας, 4on4 τουρνουά μπάσκετ, beachathlon για γονείς & παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη, μαθήματα πυγμαχίας με τον πρωταθλητή Χρήστο Γάτση & το Vizantinos Target Sport Club, μαθήματα kick boxing για μικρούς και μεγάλους με τον πρωταθλητή Αλέξανδρο Νικολαΐδη, high intensity training by Nestle Fitness για μικρούς και μεγάλους, group cycling (spinning challenge), crossfit & beach yoga με τον κορυφαίο personal trainer Δημήτρη Μώρο & το FitnessArt, μαθήματα Pilates by Nestle Fitness με την ομάδα της γυμνάστριας, Μάντη Περσάκη, tennis cross training με την υποστήριξη του Navarino Racquet Academy και της Panellinios Agora Games, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά και μαθήματα αναρρίχησης σε συνεργασία με το Navarino Outdoors και μαθήματα golf με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy.

Κλείσε τώρα το Πακέτο Διαμονής σου

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πιο πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και τον πλουσιότερο μπουφέ σε γεύσεις και φαγητά της Μεσσηνίας. Ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία που σου προσφέρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διαμονής στο The Westin Resort Costa Navarino μπορείτε να στείλετε το email σας στο booking(at)navarinochallenge.com ή να καλέσετε το Vita N Travel στο +30 210 3249070. Δες εδώ τα πακέτα.

Στην κορυφή των Tourism Awards 2021 με Platinum

Το Navarino Challenge κατάφερε για ακόμα μία χρονιά να διακριθεί με την ύψιστη διάκριση του Platinum βραβείου στον θεσμό των Tourism Awards, αυτή τη φορά για τη «Διαφημιστική Καμπάνια & Δημοσιογραφική Προβολή». Σε μια δύσκολη χρονιά μέσα στην πανδημία, η κορυφαία διοργάνωση κατάφερε να σχεδιάσει μια καινοτόμα καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για την πανδημία και την ασφάλεια όλων, με ταυτόχρονες προσθήκες εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και βιωματικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της.

Επίσης, κατέκτησε και το Silver βραβείο στην κατηγορία «Ταξιδιωτική Εκπομπή» για την άκρως επιτυχημένη συνεργασία που είχε με τη βραβευμένη Ελληνο-Αμερικανίδα Chef, Diane Kochilas και τον σπουδαίο Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη, αναδεικνύοντας τη μεσογειακή διατροφή και προβάλλοντας τη Μεσσηνία και την Costa Navarino, ως ιδανικό τουριστικό προορισμό υγείας & ευεξίας μέσω της βραβευμένης ταξιδιωτικής & μαγειρικής εκπομπής “My Greek Table”, στην Αμερικάνικη Δημόσια Τηλεόραση.

Διοργάνωση με ασφάλεια και υγειονομικό πρωτόκολλο

H διοργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη της τις παρούσες υγειονομικές συνθήκες, θα γίνει με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Τουρισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) καθώς και οι οικείες αθλητικές Ομοσπονδίες. Έχοντας πάντα ως βασική προτεραιότητα του την ασφάλεια και υγεία όλων των συμμετεχόντων και του προσωπικού, το Navarino Challenge θα διεξαχθεί με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει θεσπίσει έμπειρο προσωπικό και πιστοποιημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με βάση τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. Δυνατότητα εισόδου στον χώρο της διοργάνωσης, θα έχουν μόνο όσοι προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (και να έχει περάσει το διάστημα των 14 ημερών από την τελευταία δόση) ή εναλλακτικά να έχουν κάνει μοριακό́ PCR test κατά του Covid–19 και να προσκομίσουν βεβαίωση του αρνητικού́ αποτελέσματος. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

