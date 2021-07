Ένα βήμα από την ανάληψη του Ευρωπαϊκού Τοπ 16 ανδρών-γυναικών η Ε.Φ.Ο.Επ.Α.!

Onsports Team

Η Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος (ETTU) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σχεδιάζει να αναθέσει το φετινό Ευρωπαϊκό Τοπ 16 ανδρών και γυναικών στη χώρα μας! Το σπουδαίο ατομικό τουρνουά, που συγκεντρώνει τους καλύτερους αθλητές και τις καλύτερες αθλήτριες της ηπείρου, προγραμματίζεται να γίνει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι το κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης! Το ιστορικό ατομικό τουρνουά επρόκειτο να οργανώσει για το 2021 το Μοντρό της Ελβετίας, όμως κατέθεσε αίτημα για ακύρωση λόγω της κατάστασης με τον κορωνοϊό. Η ελληνική ομοσπονδία έδειξε άμεσα ζωηρό ενδιαφέρον να το αναλάβει και φυσικά η ευχάριστη εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια στη συνάντηση, που είχε προχτές στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Κώστα Παπαγεωργίου και άλλους εκπροσώπους της, ο πρόεδρος της ETTU Ιγκόρ Λεβίτιν.

Όπως τονίζει το ρεπορτάζ (ETTU.org - ETTU Executive Board is planing to award the 2021 edition of the Europe Top 16 Cup to Greece), ο επικεφαλής της ETTU διαπίστωσε τις φιλοδοξίες των Ελλήνων να φιλοξενήσουν ένα από τα πιο διάσημα ευρωπαϊκά γεγονότα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας κι έτσι εκφράστηκε θετικά για την ανάθεση των αγώνων. Αναφέρει επίσης ότι «μετά από αίτημα του Μοντρό της Ελβετίας, σχετικά με την κατάσταση COVID-19 στην Ελβετία και λόγω του αιτήματος από την ελληνική ομοσπονδία του αθλήματος, το διοικητικό συμβούλιο της ETTU συμφώνησε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε άλλη τοποθεσία και να επιστρέψει το Ευρωπαϊκό Tοπ 16 στην Ελβετία τον επόμενο χρόνο».

Να συμπληρώσουμε ότι απομένουν λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και είναι σίγουρα μία πολύ σπουδαία στιγμή για την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση, που μετά το 2004 δεν έχει αναλάβει διοργάνωση τέτοιου βεληνεκούς. Κι ένα στοιχείο με ξεχωριστή σημασία είναι ότι το Τοπ 16 του 2021 θα έχει και επετειακό χαρακτήρα, καθώς έφτασε τα 50 χρόνια ζωής, αλλά επίσης φέτος η ΧΑΝΘ γιορτάζει αντίστοιχα τα 100 χρόνια!

Εφόσον όλα κυλήσουν φυσιολογικά το μεγάλο ατομικό τουρνουά θα διεξαχθεί μία βδομάδα μετά από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών της σεζόν 2020-2021, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να γίνει στην Ορεστιάδα από τον τοπικό Γ.Σ. μία άλλη σημαντική διεθνής διοργάνωση το WTT Youth Contender για αθλητές/τριες έως 19 χρονών.