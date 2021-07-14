Ολυμπιακοί Αγώνες: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη - Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
Αντίστροφα μετράει ολόκληρος ο πλανήτης για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο
Εννέα μέρες απομένουν για τη τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, στο Τόκιο, μιας διοργάνωσης που ολόκληρος ο πλανήτης περιμένει εδώ και έναν χρόνο. Από τότε δηλαδή που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού αλλά ο κορονοϊός είχε άλλα σχέδια και οδήγησε στην αναβολή του.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών καθώς το Τόκιο κρίθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έτσι δεν θα υπάρχουν θεατές στις εξέδρες για να δουν τις μεγάλες προσπάθειες, τα Παγκόσμια Ρεκόρ και γενικά όλη αυτή τη δράση.
Πλέον οι τηλεοράσεις αναμένεται να πάρουν «φωτιά», με τους θεατές σε όλο τον κόσμο να θέλουν να μην χάσουν ούτε λεπτό από τη δράση.
Γι’ αυτό και η ΕΡΤ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των καναλιών της για την κάλυψη των Αγώνων (23/7-8/8) με τις μεταδόσεις να ξεκινούν τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος λόγω της διαφοράς ώρας με την Ιαπωνία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΡΤ αναφέρει:
Στο Τόκιο από τις 23 Ιουλίου ώς τις 8 Αυγούστου θα χτυπάει η καρδιά του πλανήτη. Έπειτα από αναβολή ενός χρόνου ο αθλητισμός αποδεικνύει ότι διαθέτει τη δύναμη να επανασυνδέσει τον κόσμο.
Στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, οι διοργανωτές, σε πάνω από 40 υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα υποδεχθούν περισσότερους από 11.000 αθλητές και αθλήτριες από 206 χώρες για να συμμετάσχουν στα 339 αγωνίσματα των 33 αθλημάτων της διοργάνωσης.
Η Ελλάδα εκπροσωπείται από 83 αθλητές και αθλήτριες που, όπως πάντα, θα παρελάσουν πρώτοι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο.
Η ΕΡΤ, τηλεοπτικός οικοδεσπότης των Αγώνων, έχει προγραμματίσει να μεταδώσει περισσότερες από 600 ώρες προγράμματος, από την Τελετή Έναρξης στις 23 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου, οπότε και θα πέσει η αυλαία της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη, με την Τελετή Λήξης.
Για πρώτη φορά οι μεταδόσεις δεν θα περιοριστούν στην ΕΡΤ1, την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ3, αλλά και σε ακόμη δύο κανάλια που θα διαμορφωθούν μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα μεταδίδονται τόσο μέσω της τηλεόρασης όσο και του διαδικτύου από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το ERTFLIX.
Με στόχο να προσφέρει στους τηλεθεατές κάθε δυνατότητα να απολαύσουν ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς και από όλες τις συσκευές τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», η ΕΡΤ θέτει στην υπηρεσία του κοινού όλα τα διαθέσιμα μέσα της (τηλεοπτικά κανάλια, ραδιόφωνο, ψηφιακές υπηρεσίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
Καθημερινά η ΕΡΤ2 και η ΕΡΤ3 θα μεταδίδουν συνεχόμενα από τα ξημερώματα έως και το απόγευμα τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Η ΕΡΤ3 από τις 21:00 έως τη 01:00 θα μεταδίδει σε μαγνητοσκόπηση επιλογές από τα αθλήματα της ημέρας.
Παράλληλα, στην ΕΡΤ πέρα από τις επιλεγμένες μεταδόσεις έχουν προγραμματιστεί ειδικές θεματικές εκπομπές, για όσα συμβαίνουν στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.
Έτσι, από τις 7 ώς τις 10 το πρωί, η ΕΡΤ1 προσαρμόζει το καθημερινό της πρόγραμμα με την ειδική ενημερωτική εκπομπή «Αθήνα-Τόκιο», όπου ο Δημήτρης Κοτταρίδης τις καθημερινές και ο Κώστας Λασκαράτος τα Σαββατοκύριακα, με τον Δημοσθένη Καρμοίρη στο στούντιο, συνδέονται με τους ανταποκριτές της ΕΡΤ στο Τόκιο και μαζί με την πολιτική ενημέρωση βάζουν τον τηλεθεατή στο κλίμα της ημέρας από τα αγωνίσματα που είναι σε εξέλιξη, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που θα ακολουθήσουν στη διάρκεια της ημέρας.
Με τη λήξη των αγώνων της κάθε ημέρας στις 17:00, θα προβάλλονται τα σημαντικότερα στιγμιότυπα με αγωνιστική δράση απ’ όλα τα σπορ.
Στις 19:00, η Κατερίνα Αναστασοπούλου με καλεσμένους από όλα τα σπορ θα προσφέρει όλα τα γεγονότα της ημέρας σε μια πλήρη παρουσίαση από την Αθήνα και το Τόκιο, στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ που θα οδηγεί στο βραδινό δελτίο Ειδήσεων των 21:00.
Επιπλέον, τα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ μεγιστοποιούν την πρόσβαση του κοινού σε διαθέσιμο πρόγραμμα, καθώς τα αθλητικά κανάλια της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX (ERTSports και ERTSports 2) θα μεταδώσουν ζωντανά αθλητικό πρόγραμμα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020».
Παράλληλα, η ΕΡΑσπορ με καθημερινές ζωντανές μεταδόσεις και πλήρη δημοσιογραφική κάλυψη, από τους τρεις απεσταλμένους της στην ιαπωνική πρωτεύουσα, θα ενημερώνει τους Έλληνες ακροατές για όσα συμβαίνουν στους αγώνες.
Επίσης, διαδικτυακά το ertnews.gr θα παρέχει ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στους αγώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των Ελλήνων αθλητών.
Η αποστολή της ΕΡΤ στο Τόκιο αριθμεί 14 δημοσιογράφους και 8 τεχνικούς, που θα μεταφέρουν με πλούσιο ρεπορτάζ και συνεντεύξεις κάθε λεπτομέρεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Σύσσωμο το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ με την υποστήριξη –και στο Τόκιο και στην Αθήνα– της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας, θα φροντίσει όλη η συναρπαστική δράση από το σπουδαιότερο αθλητικό γεγονός να φτάσει σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Η ΕΡΤ γράφει και σ’ αυτή τη διοργάνωση, την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
Πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων «Τόκιο 2020»
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 3
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΙΝΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζ)
13:30-15:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 3
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕΞΙΚΟ - ΓΑΛΛΙΑ (Ζ)
14:30-16:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ ΑΝΔΡΩΝ ΣΚΙΦ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14:00 - 17:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ζ)
22:00 - 01:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (E)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:15 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) ΣΕΙΡΕΣ
06:15-07:00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΕΣ
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-18:15 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩN
ΕΡΤ 2
04:00-06:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
06:30-08:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) (Ζ)
08:30-09:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -49Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:30-10:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:15 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
11:15-12:15 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Τερματισμός (Ζ)
12:15-13:30 ΤΖΟΥΝΤΟ -48 (Γ) / -60 (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:30-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (Ζ)
05:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
07:00-08:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Μ)
08:00-10:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
10:00-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΓΑΛΛΙΑ
ΕΡΤ SPORTS
03:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
08:15-11:15 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
08:30-11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Z)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:30 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
05:30-07:00 ΠΟΛΟ - Α' ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-18:15 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:15-19:00 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΚΙΟ – TEAM HELLAS
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-04:15 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤSTREET ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
04:15-05:15 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57Κ (Γ) (Ζ)
05:15-06:20 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ. ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:20-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ STREET ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-08:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
10:30-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 61κ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:45-13:00 ΤΖΟΥΝΤΟ -52 (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
13:00-14:00 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57κ. (Γ) ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 67κ. (Α) (Ζ)
ΖΑΠΙΝΓΚ
15:45-16:30 ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ 57 (Γ) 68 (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:30-07:40 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
09:40-10:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
10:30-12:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
12:30-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 (Ζ)
13:00-15:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ) Λ: 15:30
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:30 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:10-12:40 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
14:20-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Z)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-14:00 ΤΕΝΙΣ 1ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
08:00-11:45 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ Β' ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:20 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
05:20-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΤΡΙΑΘΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:00-06:20 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΦΑΣΗ "64" ΦΑΣΗ "32"(Ζ)
06:20-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ STREET ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-09:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
09:00-09:45 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ. ΣΥΓΧΡ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:50-11:00 ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΣ (Ζ)
11:00-12:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ (Ζ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ
12:00-13:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
13:00-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:45 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:45-07:40 ΤΕΝΙΣ (Α-Γ) 2ος ΓΥΡΟΣ
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ζ)
09:40-12:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Α-Γ) ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
12:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΑΝΔΡΩΝ ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 3Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:20-09:50 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
09:50 - 11:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΤ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 55κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 14:00-14:45 Ζετέ 14:53-15:40 (Back up)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-13:00 ΤΕΝΙΣ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
08:30-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-16:00 ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΣΠΑΘΗ (Γ) ΞΙΦΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ (Α) ΤΕΛΙΚΟI (Ζ)
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ)
(Ζ)
06:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΤΡΙΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
03:00-04:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΚΡ. (Ζ)
04:00-05:10 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "32" / "16" (Ζ)
05:10-06:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ ΑΕΡΟΒ. ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:00-08:45 ΤΖΟΥΝΤΟ -63κ. (Γ) -81κ. (Α) ΦΑΣΗ "32" / ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΦΑΣΗ "16"
08:45-09:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
09:00-10:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ. ΣΥΓΧΡ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
10:00-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ -59κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ) Αρασέ 10:00-10:45 Ζετέ 10:53-11:40
ΖΑΠΙΝΓΚ: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ
11:45-13:45 ΤΖΟΥΝΤΟ -63 (Γ) / -81 (Α) ΡΕΠΕΣΑΖ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
ΖΑΠΙΝΓΚ: ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ
13:45-16:15 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΑΠΩΝΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ζ)
04:30-06:20 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:20-09:30 ΤΕΝΙΣ 2ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΓΥΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
10:45-12:20 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
12:20-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ - ΚΙΝΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
08:30-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:30-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΦΑΣΗ "16" ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-05:40 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΣΚΙΦ (Α-Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΩΠΟΣ (Γ) (Ζ)
05:40-07:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 5Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΡΤ 2
ΖΑΠΙΝΓΚ
03:30-07:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "32" / "16" (Ζ)
04:00 - 07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-05:00 (Γ) 05:00-06:00 (Α) 06:00-07:00 (Γ)
05:00-07:00 ΤΖΟΥΝΤΟ (Ζ)
07:00-08:30 ΤΖΟΥΝΤΟ 90κ. (Α), 70κ. (Γ) (Ζ)
08:30-09:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)
09:00-10:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ. ΣΥΓΧΡ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:00-11:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
11:00-13:15 ΖΑΠΙΝΓΚ ΤΖΟΥΝΤΟ 90κ. (Α) 70κ. (Γ) (Ζ)
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
13:15-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-06:45 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 5Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:45-07:40 ΤΕΝΙΣ 3ος ΓΥΡΟΣ (Α) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Γ)
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΗΠΑ - ΙΡΑΝ (Ζ)
09:40-11:00 ΤΕΝΙΣ 3ος ΓΥΡΟΣ (Α) ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Γ)
11:00-13:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3 ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ
17:00-18:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΚΙΝΑ
ΕΡΤ SPORTS
09:00-12:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:00-10:00 (Γ) 10:00-11:00(Α) 11:00-12:00 (Γ)
14:00-16:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-14:00 ΤΕΝΙΣ 3ος ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1ος ΓΥΡΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:30-06:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ζ) ΣΚΙΦ Α-Γ ΔΙΚΩΠΟΣ Γ
06:00-07:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:30-05:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΖΑΠΙΝΓΚ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
07:00-07:30 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
07:30-09:00 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ε)
09:00-11:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ Α-Γ (Ζ)
13:00-13:45 ΠΥΓΧΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
13:45-16:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:30-07:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
07:00-08:00 ΤΕΝΙΣ (Ζ)
08:00-09:10 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ ΗΠΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
09:10-11:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Ζ)
11:00-12:20 ΤΕΝΙΣ (Ζ)
12:20-13:30 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
13:30-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ) Ε: 13:00
15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ) Ε: 15:00
ΕΡΤ SPORTS
11:00-12:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 / RSX
13:00-13:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 6Η ΜΕΡΑ (Ζ)
14:00-15:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
15:00-16:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
05:00-14:00 ΤΕΝΙΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΟΥ
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
02:45-04:40 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (Ζ) ΣΚΙΦ Α-Γ / ΟΚΤΑΚΩΠΟΣ Α-Γ ΤΕΛΙΚΟΙ
04:40-06:30 ΒΜΧ ΤΕΛΙΚΟΣ FREESTYLE (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ FREESTYLE (Α)
06:30-07:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 7Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ 25Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-06:30 ΣΤΙΒΟΣ 1Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:30-07:20 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ (Ζ)
07:20-08:00 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΠΡΟΚΡ. (Ζ)
08:00-09:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΟΛΙ 25Μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-11:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
11:00-13:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 69-75κ. / +91κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:00-15:00 ΣΤΙΒΟΣ 1Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
15:00-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ & ΑΠΟΝΟΜΗ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Ζ)
04:30-06:15 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 7Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:15-13:00 ΤΕΝΙΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΜΕΙΚΤΟΥ
(Ζ)
13:00-15:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 7Η ΜΕΡΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ (Ζ)
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΡΩΣΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
08:45-09:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΕΡΤ SPORTS 2
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΙΡΑΝ - ΓΑΛΛΙΑ (Ζ)
06:00-07:00 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 8Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 2Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-08:30 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ FINN / 470
08:30-10:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RSX ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΕΣ
10:00-11:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 81κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:45-13:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 57-63κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 2Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
16:00-17:00 FORMULA 1 (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ (Ζ)
04:30-06:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 8Η ΜΕΡΑ - ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:00-08:00 ΤΕΝΙΣ
08:00-09:15 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΗΠΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζ)
09:15-12:20 ΤΕΝΙΣ
12:20-13:40 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ, Ν. ΑΦΡΙΚΗ - ΕΛΛΑΔΑ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ – ΤΣΕΧΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
07:00-09:30 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:30-10:45 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ, ΚΡΟΑΤΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ (Ζ)
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 96κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
06:00-14:00 ΤΕΝΙΣ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 9Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-14:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
συνέχεια από ΕΡΤ 2
14:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-16:45 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
16:45-17:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:30-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 3Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-07:45 ΠΥΓΧΜΑΧΙΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 63-69κ. / 69-75κ. / 75-91κ. / +91κ. (Ζ)
10:30-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
Έδαφος (Α), Άλμα (Γ), Ίππος, Ασύμμετροι Ζυγοί
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 3Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
16:00-18:15 FORMULA 1 (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) ΑΓΩΝΑΣ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:30 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
04:30-06:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 9Η ΜΕΡΑ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
06:00-07:40 ΤΕΝΙΣ
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΡΓΕΝΤΝΙΝΗ - ΙΑΠΩΝΙΑ (Ζ)
09:40-11:20 ΤΕΝΙΣ
11:20-13:20 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ζ)
13:30-15:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζ)
15:00-15:45 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ ΗΠΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
06:00-09:00 ΤΕΝΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
10:30-13:00 ΤΕΝΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΟΥ
ΕΡΤ SPORTS 2
08:30-11:30 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ RADIAL ΤΕΛΙΚΗ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 4Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-15:00 LIVE ΖΑΠΙΝΓΚ (συνδέσεις με τα υπόλοιπα κανάλια)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 ΠΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΑ (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:30-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 4Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-08:30 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 09/10 (Ζ)
08:30-09:15 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 25Μ. ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:15-11:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
Κρίκοι (Α) Έδαφος (Γ), Άλμα (Α)
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 4Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
04:00-05:15 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ (Ζ)
05:15-05:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
05:30-06:45 ΠΟΛΟ Α' ΟΜΙΛΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΑ (Ζ)
06:45-07:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
07:00-07:40 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΦΑΣΗ "16" (Ζ)
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΑ - ΗΠΑ (Ζ)
09:40-10:45 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζ) Ε: 09:30
10:45-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
13:00-13:30 ΠΟΛΟ ΙΑΠΩΝΙΑ - Ν. ΑΦΡΙΚΗ (Ζ)
13:30-15:30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ
15:30-15:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
15:45-17:45 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΚΕΝΥΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
10:00-10:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 87κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 10:00-10:45 Ζετέ 10:53-11:40
12:00-12:30 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
14:00-15:45 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +87κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
Αρασέ 14:00-14:45 Ζετέ 14:53-15:40
ΕΡΤ SPORTS 2
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
03:00-05:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 63-69κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
03:00-06:35 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:35-07:45 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 57-60κ. (Γ) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 54-57κ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:45-08:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
08:30-09:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ FINN (Ζ) ΤΕΛ. ΙΣΤ. ΜΙΤΑΚΗΣ
09:00-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:30-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ζ)
Δίζυγο, Δοκός, Μονόζυγο
13:00-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 5Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
16:00-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤΑ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
06:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ B' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (E)
07:00-07:40 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
συνέχεια στο ERT Sports
07:40-09:40 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
09:40-10:30 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ) Ε: 09:30
10:30-11:20 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
11:20-13:20 ΜΠΑΣΚΕΤ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:20-13:50 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-04:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:00-13:00 ΒΟΛΕΪ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
13:50-15:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 109κ. Α (Ζ)
15:30-17:00 ΒΟΛΕΪ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) έναρξη 15:00
ΕΡΤ SPORTS 2
11:00-13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
14:00-16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
04:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΝΤΟΥΕΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
03:00-06:30 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:30-07:30 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ PARK ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:30-08:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
08:30-10:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 470 (Γ) 470 (Α) ΤΕΛΙΚΗ (Ζ)
10:00-11:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
11:30-12:45 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟ PURSUIT (Α) ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΠΡΙΝΤ (Α) ΦΑΣΗ "1" (Ζ)
12:45-16:00 ΣΤΙΒΟΣ 6Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
04:00-06:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
06:00-07:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ B' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (E)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-09:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
09:30-10:45 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
10:45-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-13:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:00-13:50 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Β' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
09:00-10:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ +91κ. ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 75-81κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
15:00-16:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Γ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
16:00-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ Δ' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
08:00-:09:15 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ Α' ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:00-15:15 ΙΠΠΑΣΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟ (Ζ)
15:15-16:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ +109κ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:30-07:00 ΠΑΛΗ 53Κ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΑΣΗ "16" /ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-10:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
10:30-12:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ 20χλμ. ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
12:00-12:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:50-15:00 ΠΑΛΗ 53Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 57Κ. / 86κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:30-03:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 10ΧΛΜ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
03:00-06:00 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΠΡΩΙ (Ζ)
06:00-06:30 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
06:30-07:15 ΣΚΕΪΤΜΠΟΡΝΤ PARK (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:15-09:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) Ε:07:00
09:00-09:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (Ε)
09:30-13:00 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ OMNIUM ΑΝΔΡΩΝ
ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΔΡΩΝ ΚΕΪΡΙΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13:00-15:45 ΣΤΙΒΟΣ 7Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
15:45-16:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
23:30 - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ) ΒΑΔΗΝ 50K
ΕΡΤ 3
03:00-04:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
07:00-07:15 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
07:15-09:15 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
9:15-10:30 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
10:30-10:45 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-12:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)
14:00-16:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
15:50-17:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS
09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
11:00-11:35 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Ζ)
12:30-14:00 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ BOULDERING (Ζ)
15:10-16:20 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΑ (Ζ)
ΕΡΤ SPORTS 2
09:00-10:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 69-75κ. ΑΝΔΡΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 52-57κ. ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
13:50-15:00 ΠΟΛΟ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
15:00-17:00 ΒΟΛΕΪ Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΕΡΤ 1
05:30-06:50 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-10:00 ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
10:00-12:00 (Ε) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ε)
12:00-13:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00-13:30 ΖΑΠΙΝΓΚ (Ζ)
13:30-15:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ζ)
15:00-16:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00-17:00 (Ε)
17:00-18:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΑΣ
18:00-19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00-21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗ (Ζ)
21:00-22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΡΤ 2
00:00-03:30 ΣΤΙΒΟΣ 8Η ΜΕΡΑ 50χλμ ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ) (συνέχεια από προηγούμενο βράδυ)
03:30-05:00 (Ε)
05:00-07:30 ΠΑΛΗ 53Κ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΕΠΕΣΑΖ (Ζ)
65Κ. ΑΝΔΡΩΝ Α' ΓΥΡΟΣ / ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
07:30-08:00 (Ε)
08:00-09:45 ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ 81-91 (Α) (Γ)
09:45-10:30 50ΧΛΜ. ΒΑΔΗΝ (Ε)
10:30-12:15 ΣΤΙΒΟΣ 8Η ΜΕΡΑ - 20ΧΛΜ. ΒΑΔΗΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
12:15-12:40 ΠΑΛΗ 65Κ. (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (Ζ)
12:40-13:45 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ BOULDERING (Ζ) Ε:12:30, Λ: 14:00
13:45-17:00 ΣΤΙΒΟΣ 8Η ΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (Ζ)
ΕΡΤ 3
04:00-05:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
05:00-07:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
07:00-09:00 ΒΟΛΕΪ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:00-09:30 ΜΠΑΣΚΕΤ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
09:30-10:45 ΠΟΛΟ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
10:45-11:00 ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
11:00-12:30 ΧΑΝΤΜΠΟΛ Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
12:30-13:30 ΠΟΛΟ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 5-8 (Ζ) Ε:12:20
13:50-15:00 ΠΟΛΟ Β' ΗΜΙΤ