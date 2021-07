Πινγκ Πονγκ: Αποχωρεί από την ενεργό δράση η Χριστίνα Φίλη

Onsports Team

Αφήνει τη ρακέτα της στην… άκρη η Χριστίνα Φίλη. Η εμβληματική πρωταθλήτρια της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανακοίνωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση και αφοσιώνεται στην προπονητική. Στην ανάρτησή της η κάτοχος 8 πανελλήνιων τίτλων στο απλό γυναικών και 15 στο ομαδικό γυναικών, σημειώνει ότι η απόφαση της να σταματήσει έρχεται σε συνδυασμό με την προ ημερών συμφωνία να αναλάβει την τεχνική ηγεσία στον Άρη Βούλας. Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής ασχολείτο σταθερά εδώ και χρόνια με την προπονητική παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, αλλά τώρα έκρινε ότι ήρθε η στιγμή ν’ αφήσει το αγωνιστικό κομμάτι. Σταματά στα 42 της γεμάτη από επιτυχίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, γεμάτη από συγκινήσεις και συναρπαστικές στιγμές τριών και πλέον δεκαετιών και βέβαια με την καθολική αναγνώριση της αγωνιστικής αξίας της από τον κόσμο του αθλήματος.

«Έπειτα από σχεδόν 33 χρόνια ενασχόλησης μου με το άθλημα ήρθε η ώρα και για μένα να αποσυρθώ από την ενεργό δράση! Τα χρόνια πολλά, οι αναμνήσεις αμέτρητες, ταξίδια ανά τον κόσμο, δάκρυα χαράς και λύπης παράλληλα, σχέσεις ζωής και εικόνες που δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μου όσα χρόνια και αν περάσουν!! Αμέτρητες διακρίσεις με τις σπουδαιότερες, ο τελικός στο Προολυμπιακό για πρόκριση στο Πεκίνο, ο τελικός του πανευρωπαϊκού κορασίδων, η άνοδος στη σούπερ κατηγορία με την εθνική ομάδα γυναικών και τα 8 Πανελλήνια πρωταθλήματα στο ατομικό γυναικών», τόνισε αρχικά η Φίλη στη γραπτή δήλωση και συνέχισε:

«Φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν αν δεν ήταν οι γονείς μου στο πλάι μου να τρέχουν από πίσω μου να με στηρίζουν με όλους τους τρόπους και να με πηγαινοφέρνουν για παρά πολλά χρόνια παντού… Γι’ αυτό τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως οφείλω ένα ευχαριστώ στα αδέρφια μου που όλο τους το ενδιαφέρον στρέφονταν πάνω μου και ήταν πάντα δίπλα μου να νοιάζονται και να αγχώνονται αν θα κερδίσω ή αν θα χάσω. Ευχαριστώ όλους τους προπονητές που πέρασαν από πάνω μου που από όλους πήρα και κάτι…

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύζυγο μου που με στηρίζει τα τελευταία χρόνια ώστε να μπορώ να κάνω αυτό που λατρεύω!! Η απόφαση μου να αποχωρήσω έρχεται σε συνδυασμό με τη πρόταση που μου έκανε η ομάδα της Βούλας να αναλάβω την ηγεσία της στο προπονητικό κομμάτι. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και εύχομαι να βγάλω εις πέρας το έργο, που αναλαμβάνω. Αφήνω για το τέλος την ομαδάρα του Ταύρου, Αυτή την ομάδα που πριν λίγα χρόνια μου άνοιξε την πόρτα της, μου εμπιστεύτηκε τα πάντα και με έκανε να νιώσω παιδί της, γέννημα θρέμμα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ταύρου!!Μια ομάδα που εγώ δεν αποκαλώ ομάδα, αλλά οικογένεια!! Μαζί τους πανηγύρισα τα πιο ωραία πρωταθλήματα!!Μαζί τους δούλευα καθημερινά πάντα με χαρά και με ανθρώπους, που μου έδωσαν απέραντη αγάπη!!Tavros the team of my heart!!»

Έχοντας συμπληρώσει τριάντα χρόνια μεγάλων επιτυχιών αποχωρεί η Χριστίνα Φίλη. Ακόμα και το 2020, πριν από την πρώτη καραντίνα λόγω του κορωνοϊού, είχε αναδειχτεί πρωταθλήτρια Ελλάδας στο ομαδικό με τον Δ.Α.Ο. ταύρου και δευτεραθλήτρια Ελλάδας στο απλό. Μεταξύ άλλων το παλμαρέ της περιλαμβάνει τις εξής διακρίσεις:

Δευτεραθλήτρια Ευρώπης στο απλό κορασίδων το 1994

Η μοναδική Ελληνίδα αθλήτρια, που έχει αγωνιστεί σε τελικό Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος (Παρίσι, 1994), όπως και η μοναδική, που έχει μετάσχει σε καθοριστικό ματς για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες (Ναντ, Προολυμπιακό τουρνουά 2008)

«Χρυσή» βαλκανιονίκης το 1996 στο ομαδικό νεανίδων

Πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό γυναικών 8 χρονιές (1995, 1999, 2001, 2004, 2008, 2010, 2013, 2017)

Ρεκορντγούμαν στα διασυλλογικά πρωταθλήματα Ελλάδας. Έχει κατακτήσει συνολικά 15 με 5 διαφορετικά σωματεία: Το Α.Κ Ζωγράφου (5), τον Ολυμπιακό (1), το Π.Κ.Δ. Ταύρου (1), το Πέρα Αθηνών (5) και τον Δ.Α.Ο. Ταύρου (3).

Αμέτρητοι πανελλήνιοι τίτλοι στο διπλό γυναικών και το διπλό μικτό

Πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό πσγκορασίδων το 1991

Πρωτιές στο ομαδικό, αλλά και στα αγωνίσματα του διπλού στα Πανελλήνια πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών

Παρουσία σε ξένα διασυλλογικά πρωταθλήματα και ομάδες 1ης κατηγορίας (Πορτογαλία, Σουηδία)

Υπήρξε αθλήτρια των εθνικών ομάδων επί σειρά ετών κι από τις μικρές ηλικίες