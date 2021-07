Θρήνος στο NHL - Πέθανε ο 24χρονος αθλητής του χόκεϊ, Ματίς Κιβλένιεκς

Θρήνος στο χώρο του αμερικανικού χόκεϊ σε πάγο, καθώς ο 24χρονος τερματοφύλακας των Κολόμπους Μπλου Τζάκετς, Μάτις Κίβλενιεκς, πέθανε την Κυριακή (4/7) σε ένα «τραγικό ατύχημα».

Η ομάδα του δήλωσε ότι πέθανε από τραυματισμό στο κεφάλι που υπέστη πέφτοντας, αλλά δεν προσέφερε επιπλέον λεπτομέρειες.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι από την απώλεια του Μάτις Κίβλενιεκς και εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπάθειά μας στη μητέρα του, την Αστρίντα, την οικογένεια και τους φίλους του» δήλωσε ο Τζον Ντέιβιντσον, πρόεδρος των Επιχειρήσεων χόκεϊ.

«Ο Κίβι ήταν ένας εξαιρετικός νεαρός άνδρας που χαιρετούσε κάθε μέρα όλους με ένα χαμόγελο και ο αντίκτυπος που είχε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του με το σύλλογό μας δεν θα ξεχαστεί», πρόσθεσε ο Ντέιβιντσον.

Η καθημερινή εφημερίδα του Οχάιο Columbus Dispatch ανέφερε ότι ο Κίβλενιεκς έπεσε ενώ βγήκε από ένα υδρομασάζ βιαστικά. «Από όσα μπορούμε να πούμε, το αντιμετωπίζουμε ως τυχαία πτώση», δήλωσε η αστυνομία στην εφημερίδα.

«Φαίνεται ότι γλίστρησε κι έπεσε βγαίνοντας από το υδρομασάζ και χτύπησε το κεφάλι του στο σκυρόδεμα. Υπάρχει ακόμα αυτοψία προγραμματισμένη κι εμείς διερευνούμε ακόμα, αλλά προς το παρόν μοιάζει με τραγικό ατύχημα».

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



