Η Άννα Κορακάκη στην οικογένεια της UNDER ARMOUR

Onsports Team

Με στόχο να κάνει όλους τους αθλητές καλύτερους μέσα από το πάθος, το σχεδιασμό και την αδιάκοπη επιδίωξη για καινοτομία, η Under Armour, η διεθνής εταιρία αθλητικού εξοπλισμού, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τη Χρυσή Ολυμπιονίκη στο άθλημα της σκοποβολής, Άννα Κορακάκη.

Οι πεποιθήσεις και οι αξίες της Άννας αποτέλεσαν μονόδρομο στη νέα συνεργασία με την Under Armour καθώς, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε, κατάφερε να είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κατέκτησε δύο μετάλλια στην ίδια διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων. Στην πρώτη της συμμετοχή στην Ολυμπιάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 25 μέτρα με σπορ πιστόλι και το χάλκινο μετάλλιο στα 10 μέτρα με αεροβόλο πιστόλι.

Στόχος της Under Armour είναι να συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια της Χρυσής Ολυμπιονίκη για την κατάκτηση μιας ακόμη κορυφής στους αγώνες που θα διεξαχθούν στο Τόκιο το 2021. Το ‘’ευ αγωνίζεσθαι’’, με την κοινωνική και ηθική υπεροχή των αθλητών, αποτελεί ομοίως και τον πυρήνα της Under Armour.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία και το ολυμπιακό ιδεώδες που πρεσβεύει ως αθλήτρια, η Άννα αποτελεί βασικό πρόσωπο της επικοινωνιακής καμπάνιας της εταιρίας, “Train What’s Under The Armour” . Η καμπάνια έχει βασιστεί πάνω σε κορυφαίους αθλητές του κόσμου όπως Michael Phelps & Anthony Joshua, οι οποίοι μέσω της ιστοσελίδας perfomanceacademy.underarmour.com μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονται συνεχώς στα υψηλότερα επίπεδα, όχι μόνο μέσω της σωματικής τους δύναμης αλλά μέσω της ψυχικής δύναμης και της προετοιμασίας.

Η Άννα με τη σειρά της, πρεσβεύοντας τις αξίες της UA και της καμπάνιας “Train What’s Under The Armour” , αναφέρει πως η σωματική προπόνηση δεν αρκεί για να είσαι Ολυμπιονίκης αλλά πως, μέσα από τη συγκέντρωση και το διαλογισμό, στοχεύει στη κορυφή του κόσμου.