Wimbledon: Έχασε σετ και «ξέσπασε» ο Τζόκοβιτς - Πήρε game σε 44 δευτερόλεπτα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς... καθυστέρησε κατά ένα σετ να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του Γουίμπλεντον, αλλά στη συνέχεια δεν είχε κανένα πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο του 19χρονου Βρετανού Τζακ Ντρέιπερ και να περάσει στον 2ο γύρο.

Ο Σέρβος τενίστας, που επιδιώκει να επανέλθει μετά από δέκα χρόνια στο «θρόνο» του λονδρέζικου τουρνουά, έχασε το πρώτο σετ, αλλά από κει και πέρα κυριάρχησε και έφτασε στη νίκη με 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 σε δύο ώρες ακριβώς.

Στο όγδοο γκέιμ του τρίτου σετ μάλιστα ο Νόλε ήταν απόλυτα επιβλητικός καθώς κατάφερε να το πάρει σε μόλις 44 δευτερόλεπτα, με τέσσερις άσους!

Επόμενος αντίπαλος του «Νόλε» θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης μεταξύ του Νοτιοαφρικανού Κέβιν Αντερσον και του Χιλιανού Μαρσέλο Μπάριος Βέρα.

LOL. Now Djokovic won a game in 44 (!) seconds. This time it was all aces. pic.twitter.com/rr8ij6afpI