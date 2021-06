Σάκκαρη - Roland Garros: Λύγισε η Μαρία, αλλά ο τίτλος θα έρθει... (video)

Η Τσέχα έδειξε πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία και κατέκτησε τη νίκη με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 9-7) μετά από 3 ώρες και 17 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ρωσίδα, Αναστασία Παβλιουτσένκοβα.

Η Σάκκαρη με τα games να είναι 5-4 υπέρ της στο τρίτο σετ είχε ένα match point για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση, αλλά η Τσέχα με υπομονή και συγκέντρωση, κάταφερε να κάνει την ανατροπή και να «πληγώσει» τη Μαρία.

Η εξέλιξη του ημιτελικού

Το πρώτο σετ ήταν αρκετά αλλοπρόσαλλο και δεν είχε καμία σχέση με τους έως τώρα αγώνες της Μαρίας Σάκκαρη στο Παρίσι. Κάτι στο οποίο έπαιξε ρόλο και η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα με τα βαθιά χτυπήματα και τις πολλές λόμπες, που αποσυντόνισαν την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Ρόλο σίγουρα έπαιξε και το άγχος της Μαρίας, η οποία δεν είχε τη σιγουριά και την αποφασιστικότητα στα δικά της χτυπήματα, ειδικά στο σερβίς της, για το οποίο ξεχώριζε μέχρι τώρα στη διοργάνωση.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με δύο μπρέικ και προηγήθηκε 3-1 games στο πρώτο σετ, αλλά δέχθηκε με τη σειρά της ένα σερί 0-4 από την Τσέχα (με δύο μπρέικ), η οποία προηγήθηκε 5-3. Η Μαρία απάντησε και ισοφάρισε 5-5, αλλά η Κρεϊτσίκοβα εν τέλει πήρε δίκαια το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα στο ξεκίνημα ήταν πολύ διαφορετική. Η Μαρία Σάκκαρη θύμισε σε όλους γιατί βρέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της μέχρι τα ημιτελικά και κατάφερε να προηγηθεί με 4-0, με δύο breaks. Αντί, όμως να... τελειώσει την Τσέχα, την ξαναέβαλε στο παιχνίδι. Η Κρεϊτσίκοβα μείωσε αρχικά σε 4-3 και στη συνέχεια σε 5-4, με το 10ο game του δεύτερου σετ να διαρκεί μια... αιωνιότητα, αλλά τελικά να καταλήγει στη Σάκκαρη, η οποία ισοφάρισε σε 1-1 τα σετ.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω αποχώρησης της Κρεϊτσίκοβα στα αποδυτήρια, με αποτέλεσμα η Σάκκαρη να αποσυντονιστεί κάπως και να χάσει εύκολα το πρώτο game. Η συνέχεια όμως ήταν εντυπωσιακή για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Πήρε τρία συνεχόμενα games, κοπιάζοντας αρκετά, αλλά με απόλυτη συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία και προηγήθηκε 3-1.

Στη συνέχεια οι δύο τενίστριες, σε μια συγκλονιστική και αγχωτική μάχη, κατάφεραν να κρατάνε τα σερβίς τους, με τη Μαρία Σάκκαρη να έχει ένα match point για να προκριθεί στον τελικό, αλλά να το χάνει και στη συνέχεια την Κρεϊτσίκοβα να ισοφαρίζει σε 5-5. Το παιχνίδι ήταν πλέον στην κόψη του ξυραφιού με τις αθλήτριες να χρειάζονται διαφορά δύο games για να κατακτήσει το ματς και να πάρει την πρόκριση. Τελικά ήταν η Τσέχα που φάνηκε πιο ψύχραιμη και επικράτησε με 9-7 στο τρίτο σετ.

Czech Mate ??



In just her fifth Slam singles main draw, @BKrejcikova earns a maiden major final in the longest women’s semi-final match in Paris, eliminating Sakkari in epic style 7-5, 4-6, 9-7.#RolandGarros pic.twitter.com/1rhoSdhbY8