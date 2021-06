Roland Garros: Έγραψε ιστορία η Σάκκαρη - Στα ημιτελικά με τρομερό τένις (photos+video)

Μετά από ακόμα μια μυθική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη πέταξε εκτός διοργάνωσης, την κάτοχο του τίτλου, Ίγκα Σβιάτεκ και επικρατώντας με 2-0 σετ, πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Roland Garros.

Παρά το γεγονός πως θεωρήθηκε από πολλούς ως το αουτσάιντερ, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, μπήκε με θάρρος στο κορτ και όπλο το σερβίς της και τις εκπληκτικές απαντήσεις στις επιθέσεις της Σβιάτεκ, πέτυχε μια σπουδαία νίκη, που την φέρνει για πρώτη φορά στην 4άδα του ιστορικού Grand Slam.

Consider the moment seized ?



In her first career major quarter-final, ??@mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2