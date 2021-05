ΟΦΗ: Απέτκτησε και τον Πελεγκρίν Βάργκας

Onsports Team

Στις πέντε μεταγραφές έφτασε η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ, με την απόκτηση του 23χρονου (1μ93) Πορτορικανού ακραίου Pelegrin Vargas.

Ο Vargas είναι ο τέταρτος ξένος που κλείνει ο ΟΦΗ.

Η ανταγωνιστική ομάδα, που χτίζει ο προπονητής του ΟΦΗ Κώστας Δεληκώστας έχει αποκτήσει ακόμη τους Fernando Arpajou (27χρονος ,1μ77 διεθνής Αργεντίνος πασαδόρος), Randy Deweese (Αμερικανός, 23 ετών, 2μ01 διαγώνιος), Juan Vasquez (διεθνής ακραίος απο την Βενεζουέλα, 28 ετών, 1μ96) και τον έμπειρο Ελληνα λίμπερο Ακη Δαρίδη (30 ετών, 1μ80).

Η ανακοίνωση του ΤΑΑ ΟΦΗ:

«Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας βόλει του ΟΦΗ, με τον 23χρονο (1μ93) Πορτορικάνο ακραίο Pelegrin Vargas.

Ο Vargas είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής ομάδας του Πουέρτο Ρίκο.

Ο Pelegrin Vargas γεννήθηκε στις 31/07/1998 στον San Juan, Puerto Rico και έχει Αμερικάνικη υπηκοότητα.

Εχει ύψος 1μ93 και αγωνίζεται ως ακραίος.

Είναι δεξιόχειρας, καρφώνει στα 3μ40 και μπλοκάρει στα 3μ16.

Αγωνιζόταν στο Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ ( Purdue Fort Wayne -NCAA)

Pelegrin Vargas welcome to OFI Volley Ball Team.

Pelegrin Vargas καλώς ήρθες στον ΟΦΗ μας!».

TO BIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ PELEGRIN VARGAS

PERSONAL DATA

PRIMARY POSITION: Position 4 attacker

SECONDARY POSITION: Opposite

DATE OF BIRTH: 31.07.1998

PLACE OF BIRTH: San Juan, Puerto Rico

NATIONALITY: American

PASSPORT: USA

EU: No

HEIGHT: 193 cm

WEIGHT: 86 kg

DOMINANT HAND: Right

SPIKE REACH: 340 cm

BLOCK REACH: 316 cm

LANGUAGES: Spanish, English

NT: YES from 2017

Gatineau, Quebec, Canada: Panamerican Cup 2017

Pinar del Rio, Cuba: Challenger Cup 2018

La Habana, Cuba: Final Four Challenger Cup 2019

Colima, Mexico: Panamerican Cup 2019

Winnipeg, Manitoba, Canada: NORCECA 2019

Lima, Peru: Panamerican Games 2019

Bulgaria: FIVB World Olympic Qualication 2019

Colorado Springs, Colorado: Champion Cup Qualification 2019

Vancouver: NORCECA Tokyo Olympic Qualification 2020

TEAMS:

2017/2021: Purdue Fort Wayne (NCAA)

AWARDS:

2018, 2019, 2020 AVCA All-America Honorable Mention

2018, 2019, 2020, 2021 All-MIVA First Team

2017 All-MIVA Honorable Mention

2017 MIVA All-Freshman Team

2017-2018 Conference 3RD IN KILLS

2018-2019 Conference 1st IN KILLS

Δείτε στο VIDEO αγωνιζόμενο τον Pelegrin Vargas: