Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Φιλίποβιτς

Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Φιλίπ Φιλίποβιτς και ο αρχηγός της εθνικής Σερβίας ισχυροποιεί αφάνταστα την ομάδα εν όψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Φιλίπ Φιλίποβιτς. Ένας από τους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας Υδατοσφαίρισης και καλύτερος αριστερόχειρας, θα φοράει το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι, καθώς υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογό μας και θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών από τη νέα σεζόν. Ο αρχηγός της Εθνικής Σερβίας, είναι γεννημένος στις 2 Μαΐου 1987 και έχει κατακτήσει τα πάντα στην σπουδαία καριέρα του σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Φιλίπ Φιλίποβιτς το 2011 και το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος πολίστας στον κόσμο και τέσσερις φορές κορυφαίος πολίστας της χρονιάς (2009, 2014, 2016, 2018), από την LEN.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

2002-2009: Παρτιζάν (Σερβία).

2009-2012: Προ Ρέκο (Ιταλία).

2012-2014: Ραντνίνσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία).

2014-2020: Προ Ρέκο (Ιταλία).

2020-2021: Ζόλνοκ (Ουγγαρία).

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ολυμπιακοί Αγώνες (3 μετάλλια) : 1 Χρυσό (2016), 2 Χάλκινα (2008, 2012)

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (4 μετάλλια): 2 Χρυσά (2009, 2015), 1 Ασημένιο (2011), 1 Χάλκινο (2017).Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (8 μετάλλια): 6 Χρυσά (2003, 2006, 2012, 2014, 2016, 2018), 1 Ασημένιο (2008), 1 Χάλκινο (2010).FINA World League (13 μετάλλια): 12 Χρυσά (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019), 1 Χάλκινο (2009).Παγκόσμιο Κύπελλο (2 μετάλλια): 2 Χρυσά (2006, 2010).Μεσογειακοί Αγώνες (3 μετάλλια) : 2 Χρυσά (2009, 2018), 1 Χάλκινο (2005).Champions league (3): 2009–10, 2011-12, 2014-15 (Προ Ρέκο).LEN Super Cup (3): 2010 , 2012, 2015 (Προ Ρέκο).LEN Euro Cup (2): 2012-13 (Ραντνίνσκι), 2020-21 (Ζόλνοκ).Αδριατική Λίγκα (1): 2011-12 (Προ Ρέκο).Πρωταθλήματα Σερβίας (3): 2006–07, 2007–08, 2008–09 .Κύπελλα Σερβίας (3): 2006–07, 2007–08, 2008–09.Πρωταθλήματα Ιταλίας (8): 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19.Κύπελλα Ιταλίας (7): 2009–10, 2010–11, 2014–15, 2015–16, 2016– 17, 2017–18, 2018–19.Πρωταθλήματα Ουγγαρίας (1): 2020-21.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

LEN «ΑΤHLETE OF TH YEAR»: 2009, 2014, 2016, 2018.

FINA «ATHLETE OF THE YEAR»: 2011, 2014.

OLYMPIC TOYRNAMENT MVP: 2016.

OLYMPIC TOYRNAMENT TOP SCORER: 2016.

WORLD CHAMPIONSHIP MVP: 2011.

WORLD CHAMPIONSHIP TOP SCORER: 2009.