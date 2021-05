Πινγκ Πονγκ: Στην Πολωνία ο Γκιώνης για τον τελικό του πρωταθλήματος

Onsports Team

Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης αναχωρεί αύριο για την Πολωνία και την Κυριακή, 23 του μήνα, θα ενισχύσει την KS Μπογκόρια Γκρότζισκ στον τελικό της Σούπερ κατηγορίας ανδρών. Με το ίδιο σωματείο πανηγύρισε το πρωτάθλημα το 2017 και το 2019 και θέλει να επαναλάβει αυτή τη στιγμή με αντίπαλο την KS Ντζιάλντοβο. Ο μονός αγώνας θα κρίνει τον πρωταθλητή για την περίοδο 2020-2021 και θα διεξαχθεί στο ουδέτερο Γκντανσκ με επισημότητα και παράλληλα όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Ο τελικός θ’ αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας (15:00 τοπική). Θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το λινκ https://www.youtube.com/watch?v=O0JCLxyvXVI.

Η Μπογκόρια και η Ντζιάλντοβο είχαν αναμετρηθεί και στον αντίστοιχο τελικό του 2019 με την ομάδα του Γκιώνη να νικά με 3-0 και να στέφεται πρωταθλήτρια. Στην κανονική διάρκεια της φετινής λίγκας οι δύο φιναλίστ κατέκτησαν την 1η και τη 2η θέση αντίστοιχα, ενώ στον ημιτελικό γύρο των πλέι οφ η Μπογκόρια είχε αποκλείσει την Μπάλτα Γκντανσκ και η Ντζιάλντοβο τη Γιάροσλαβ. Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκε φυσικά στους δύο γύρους του πρωταθλήματος και είχε αναδειχτεί νικήτρια η Μπογκόρια.

Ο Γκιώνης προέρχεται από το Προολυμπιακό τουρνουά της Ευρώπης στο Γκιμαράες και θα δώσει τα τελευταία του παιχνίδια πριν από το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων του Ιουνίου (θα γίνει σε πολωνικό έδαφος και συγκεκριμένα στη Βαρσοβία). Προπονείται κανονικά, αλλά εξακολουθεί να έχει τις συνηθισμένες μικρές ενοχλήσεις στον αχίλλειο και γι’ αυτό έκανε παράλληλα και θεραπείες. Το αρνητικό για την ομάδα του είναι ότι δεν υπολογίζει στον Πολωνό Μάρεκ Μπαντόφσκι, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού.

Η Μπογκόρια αναμένεται να παρατάξει επίσης τον Τσέχο Πάβελ Σίρουτσεκ (τον αθλητή θυμίζουμε, που έχασε στο καθοριστικό ματς του σταδίου 2 του Προολυμπιακού από τον Γκιώνη, αλλά τελικά προκρίθηκε για το Τόκιο με την τρίτη ευκαιρία) και τον Πολωνό Μίλος Ρεντμίσκι, τον γιο του προπονητή Τόμας. Ο Πολωνός Γιάκαμπ Ντίζας, ο Κροάτης Αντρέι Γκάσινα και ο κινεζικής καταγωγής Γουέι Σιχάο αποτελούν τη βασική τριάδα της Ντζιάλντοβο.

* Η παγκόσμια ομοσπονδία ανακοίνωσε σήμερα τους πίνακες αξιολόγησης για την τρέχουσα εβδομάδα. Όσον αφορά στην ελληνική πλευρά αλλαγή υπάρχει μόνο για τη Μαλαματένια Παπαδημητρίου λόγω της συμμετοχής της στο WTT Youth Contender της Πορτογαλίας. Η αριστερόχειρας πρωταθλήτρια είχε φτάσει μέχρι τις θέσεις 17-32 στο απλό Under 17 και στην πρώτη 16άδα στο Under 19. Στο νέο ranking list βρέθηκε μία θέση ψηλότερα στη δική της κατηγορία και πήγε στην 36η, ενώ ανέβηκε στο νούμερο 106 από 117 στην Under 19.