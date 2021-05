Madrid Open: Επιβλητικά στους «16» η Σάκκαρη (video)

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη και το απέδειξε στη Μαδρίτη απέναντι στην Ανέτ Κονταβέιτ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν εντυπωσιακή κόντρα στην 25χρονη Εσθονή και έφτασε στη νίκη σε μόλις μία ώρα με 6-3, 6-1 και προκρίθηκε στους «16» του Open της Μαδρίτης, όπου θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα.

Η Τσέχα (Νο.20 στον κόσμο) πήρε μεγάλη πρόκριση λίγο νωρίτερα επικρατώντας της Ναόμι Οσάκα (Νο.2), με 6-4, 3-6, 6-1 και θα είναι ένα δύσκολο εμπόδιο για τη Σάκκαρη.

Πάντως, η Ελληνίδα έπαιξε εξαιρετικό τένις, ειδικά μετά το αρχικό 2-3 στο πρώτο σετ. Πήρε 7 συνεχόμενα games και συνολικά τα 10 από τα επόμενα 11 που παίχτηκαν και έφτασε στη νίκη, έχοντας πολύ καλό σερβίς, αλλά και δυνατές επιστροφές στο σερβίς της αντιπάλου.

Imperious from the Greek.



