Τσιτσιπάς: Το μήνυμα μετά το θρίαμβο! (Video)

Onsports Team

Σε εξαιρετική κατάσταση ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Μόντε Κάρλο. Εκεί θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο Masters στην καριέρα του!

Μόλις… πέταξε εκτός τον Νταν Έβανς (νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης), ο Έλληνας τενίστας ήρθε ν ώρα να κάνει την καθιερωμένη αφιέρωση, γράφοντας κάτι στο ειδικό γυαλί που τοποθετείται μπροστά απ’ την κάμερα για να το δουν όλοι!

Ο Τσιτσιπάς δεν έκανε κάποια προσωπική αφιέρωση, δεν υπέγραψε απλά ως… αυτόγραφο, αλλά εκείνη τη στιγμή κι ενώ ήταν ακόμη λαχανιασμένος, χρησιμοποίησε μια αγγλική φράση που προφανώς τον εκφράζει.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Aspire to inspire, before we expire».

Σε ελεύθερη μετάφραση αυτό σημαίνει «να φιλοδοξείς για να εμπνέεσαι πριν έρθει το τέλος».