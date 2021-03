Στέφανος Τσιτσιπάς: Χωρίς προβλήματα στους «8» (video+photos)

Στους «8» του Miami Open για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 2-0 σετ 6-2, 7-6(2) του Λορέντζο Σονέγκο.

Μετά από 91 λεπτά, ο Τσιτσιπάς πέτυχε τον στόχο του και τώρα στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον Πολωνό Χούμπερτ Χουρκάτζ (Νο.37 στον κόσμο), ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ με 4-6, 6-3, 7-6 (4) τον Καναδό Μίλος Ράονιτς.

Αυτός θα είναι ο 7ος προημιτελικός για τον Στέφανο Τσιτσιπά σε Masters, εκεί όπου έχει και 2 χαμένους τελικούς, το 2018 στο Τορόντο και το 2019 στη Μαδρίτη.

