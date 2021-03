Στέφανος Τσιτσιπάς: Με άνεση στους «8» του Ακαπούλκο (photos+video)

Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε 6-3, 6-1 του Αμερικανού Τζον Ίσνερ σε ένα παιχνίδια διάρκειας 57 λεπτών και πήρε με άνεση το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Καναδό Φέλιξ Οζέ Αλιασίμ, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με μπρέικ και προηγήθηκε γρήγορα με 3-0, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατάκτησή του χωρίς δυσκολία.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Έλληνα να σπάει το σερβίς του Αμερικανού με το καλημέρα και να παίρνει προβάδισμα 4-0, που τον οδήγησε στη νίκη.

Blink and you missed it ?@steftsitsipas speeds to victory, 6-3 6-2 over John Isner in Acapulco.#AMT2021 pic.twitter.com/Z6QfbSBrl6