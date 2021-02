Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποκλίθηκε ο Ναδάλ - «Πάλεψα, δεν ήταν αρκετό...» (videos)

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράφα Ναδάλ μετά την ήττα από τον Στέφανο Τσιτσιπά:

«Έφταιξαν κάποιες λεπτομέρειες. Έχασα μερικές ευκαιρίες στο τάι μπρέικ, που δεν έπρεπε να τις χάσω, αν ήθελα να κερδίσω. Ο Τσιτσιπάς έπαιξε εξαιρετικά από το 3ο σετ και μετά. Έχασα την ευκαιρία να βρεθώ ξανά στα ημιτελικά.

Μπράβο του, ήταν καλύτερος στα κρίσιμα σημεία. Στο 4ο και το 5ο σετ έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο και έκανα κάποια κρίσιμα λάθη.

Πρέπει να πάω στην προπόνηση και να βελτιωθώ. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ήμουν κοντά, πάλεψα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Μερικές φορές δεν μπορείς να κερδίζεις» τόνισε ο σπουδαίος Ισπανός, για να προσθέσει:

