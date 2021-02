ATP Cup: Πρώτη νίκη για Ελλάδα αλλά αποκλεισμός (videos)

Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Β’ όμιλο, ωστόσο αυτή η επιτυχία δεν ήταν αρκετή για τη «γαλανόλευκη», προκειμένου να πάρει το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Μολονότι οι Ίβηρες αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Ράφα Ναδάλ (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη), ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, ο οποίος είναι νούμερο 16 στον κόσμο, επιβλήθηκε 6-3, 6-4 του Μιχάλη Περβολαράκη και χάρισε στην Ισπανία την πρόκριση στους «4».

Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ (Νο 13) και πήρε τη νίκη 7-5, 7-5, ισοφαρίζοντας για την ελληνική ομάδα σε 1-1. Μετά την εξέλιξη αυτή, η νίκη στην αναμέτρηση των δύο ομάδων κρίθηκε στο διπλό, όπου ο Τσιτσιπάς και ο Μάρκος Καλοβελώνης αντιμετώπισαν τους Καρένιο Μπούστα και Μάρσελ Γκρανογέρς. Η «γαλανόλευκη» πήρε το πρώτο γκέιμ, ενώ στη συνέχεια η ισπανική ομάδα αποχώρησε.

Ύστερα από την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων για τον Β’ όμιλο, Ισπανία, Ελλάδα και Αυστραλία είχαν από μια νίκη και μια ήττα κόντρα στους αντιπάλους τους, ωστόσο οι Ίβηρες πήραν την πρώτη θέση και το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς, καθώς είχαν απολογισμό 4 νίκες-2 ήττες στα επιμέρους παιχνίδια του γκρουπ. Η ελληνική ομάδα μέτρησε 3 νίκες-3 ήττες, με αποτέλεσμα να καταταγεί δεύτερη, ενώ οι «οικοδεσπότες» Αυστραλοί είχαν ρεκόρ 2 νίκες και 4 ήττες στο πλαίσιο του ομίλου.

