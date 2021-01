Τένις: Στα ημιτελικά η Σάκκαρη με μυθική ανατροπή! (photos+videos)

Μία εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη, ο οποία κατάφερε να… πετάξει εκτός συνέχειας την κάτοχο του Australian Open και νούμερο 4 της γενικής κατάταξης, Αμερικανίδα Σοφία Κένιν, 2-6, 6-2, 6-0 και πήρε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τον αγώνα, ωστόσο, κατάφερε να πάρει τη νίκη με μία μυθική ανατροπή, καθώς κέρδισε τα τελευταία 10 games του αγώνα. Η Μαρία Σάκκαρη θα παλέψει για την είσοδό της στον τελικό του τουρνουά, την Τρίτη (12/1) όπου θα αντιμετωπίσει την Σαμπαλένκα.

The No.1 seed @SofiaKenin takes the first set, 6-2! ? #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/2FOSjxAsfq

A decider it is! ?@mariasakkari takes the second set, 6-2.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/DSrBZCwmYd