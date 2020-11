Βόλεϊ: Μια… γροθιά οι ελληνίδες αθλήτριες ζητούν τη σωτηρία του ελληνικού αθλητισμού (video)

Onsports Team

Αδιαμφισβήτητα το δεύτερο Lockdown θα βάλει «ταφόπλακα» στον ελληνικό ερασιτεχνικό αθλητισμό και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν και βιώνουν οι αθλήτριες της Volley League, οι οποίες έχουν τη στήριξη και των συμπαικτριών τους στην Εθνική ομάδα, παρότι δεν αγωνίζονται στην χώρα μας, όπως οι Ανθή Βασιλαντωνάκη, Όλγα Στράντζαλη, Τζίνα Λαμπρούση, Παναγιώτα Διώτη και Αθηνά Παπαφωτίου.

Έτσι η κινητοποίηση συνεχίζεται με ολοένα και περισσότερες βολεϊμπολίστριες να παίρνουν μέρος στην καμπάνια στέλνοντας το δικό τους μήνυμα, ΝΑΙ στην υγεία = ΝΑΙ στον αθλητισμό με ένα νέο βίντεο!

#SAVEGREEKSPORTS

ΝΑΙ στην υγεία = ΝΑΙ στον αθλητισμό

Ο αγώνας κατά του κορονοϊού πρέπει να συνεχιστεί , αλλά και ο δικός μας μέσα στα γήπεδα με ατομική και συλλογική ευθύνη.

WE ARE ALL IN THIS TOGETHER.

HELP SPREAD THE WORD !

WE CALL ALL ATHLETES.

#savegreeksports #savegreekvolleyball #letusplay #pasap