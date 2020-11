Ξεκάθαρο μήνυμα από τις αθλήτριες της Volley League: «Αφήστε μας να παίξουμε»

Onsports Team

Βολεϊμπολίστριες των περισσοτέρων σωματείων της μεγάλης κατηγορίας, αλλά και διεθνείς αθλήτριες που δεν αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως οι Ανθή Βασιλαντωνάκη και Τζίνα Λαμπρούση, πόσταραν σήμερα, Κυριακή 8 Νοεμβρίου στα social media φωτογραφίες τους με #letusplay, #savegreeksports και #savegreekvolleyball.

Οι Στέλλα Χριστοδούλου, Αρέτα Κονόμη, Κατερίνα Γιώτα, Μελίνα Εμμανουηλίδου, Άννα Καλαντάτζε, Όλγα Βεργίδου, Κωνσταντίνα Βλαχάκη, Μαριαλένα Αρτακιανού, Ναταλία Μεταξά, Έμιλυ Κωνσταντέλλου, Λίτσα Μερτέκη αλλά και ξένες αθλήτριες που αγωνίζονται στη χώρα μας, όπως η Σάσκια Χίπε, φωτογραφίζονται με έναν μόνο στόχο να σωθεί ο Ελληνικός αθλητισμός και να συνεχιστεί το πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζουμε πως από αύριο οι ενέργειες της ΕΟΠΕ θα είναι αυτές που θα κρίνουν την έκβαση του πρωταθλήματος, καθώς μετά την ΚΥΑ του Σαββάτου, η ΕΟΠΕ θα πρέπει να στείλει ένα νέο υγειονομικό πρωτόκολλο, που θα συμπεριλαμβάνει τα τεστ αντιγόνου και θα είναι εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ομαδικών αθλημάτων που συνεχίζουν τα πρωταθλήματά του, όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, προκειμένου να εγκριθεί η επανέναρξη του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών.

Το μήνυμα των αθλητριών είναι το ακόλουθο:

«ΝΑΙ στην υγεία = ΝΑΙ στον αθλητισμό

Ο αγώνας κατά του κορονοϊού πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και ο δικός μας μέσα στα γήπεδα με ατομική και συλλογική ευθύνη.

WE ARE ALL IN THIS TOGETHER!

HELP SPREAD THE WORD!

We call all the athletes

#savegreeksports #savegreekvolleyball #letusplay»

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες των ελληνίδων αθλητριών.