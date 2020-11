Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο το είχα σχεδιάσει στο μυαλό μου» (photos+videos)

Onsports Team

3 hours and 17 minutes ?@HumbertUgo pulls off a stunner against No. 2 seed Tsitsipas 7-6(4), 6-7(6), 7-6(3) ?



?: @TennisTV | #RolexParisMasters pic.twitter.com/zGctK8TYjr — ATP Tour (@atptour) November 3, 2020

Third set? Ready. ⚔️@StefTsitsipas saves 3 match points (❗️) and we're heading to a third set in Paris! #RolexParisMasters pic.twitter.com/9Qq1B7xsP1 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2020