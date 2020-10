Έγραψε ιστορία ο Τζόκοβιτς: Έκτη σερί σεζόν στο Νο1! (photo)

Αυτή ήταν μία ιστορική νίκη για τον Σέρβο τενίστα, καθώς χάρη σε αυτήν θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Νόλε ισοφάρισε το ρεκόρ του Πιτ Σάμπρας, αλλά την ίδια ώρα ξεπέρασε τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ που έχουν βρεθεί επί 5 σεζόν στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τέλος της σεζόν.

Από το ματς Χούμπερτ Χουρκάτς-Λορένζο Σονέγκο θα προκύψει ο αντίπαλος του Τζόκοβιτς στα προημιτελικά ενώ στα ημιτελικά... συναντιέται με τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Ο Τσόριτς πρόβαλε πάντως σθεναρή αντίσταση, κυρίως στο πρώτο σετ, έφτασε σε τρία break point, ενώ είχε και τέσσερα set point για το σετ, όλα στο tie break. Ο Τζόκοβιτς που αρχικά έδειχνε να αντιμετωπίζει κάποια αγωνιστικά θέματα κατάφερε να βρει τρόπο να κάνει δικό του το πρώτο σετ σώζοντας τέσσερα set points του Κροάτη για να πάρει με 6-3 το δεύτερο σετ.

Ο Βάσεκ Πόσπισιλ έκανε την μίνι-έκπληξη και απέκλεισε τον Φίλιξ-Οζέρ Αλιασίμ, 7-5, 7-5 και θα παίξει με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον 2ο γύρο.

?? Novak #Djokovic is the oldest player to close a season as ATP No.1 pic.twitter.com/hj3REfjLft