Τέλος καριέρας με θρίαμβο για τον Νουρμαγκομέντοφ (photos+video)

Συγκινητικό ήταν το φινάλε του αγώνα του Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ με τον Τζάστιν Γκέτσε. Ο μαχητής από το Νταγκεστάν επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο UFC επικρατώντας του Αμερικανού με υποταγή στον δεύτερο γύρο, έφτασε στο 29-0 στην καριέρα του και μετά το τέλος ανακοίνωσε πως βάζει τέλος στην καριέρα του.

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του και προπονητή του, Αμπντουλμανάρ, από κορωνοϊό ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ διατήρησε τον τίτλο του πρωταθλητή στο UFC 254 που έγινε στο Αμπού Ντάμπι.

«Είναι ο τελευταίος μου αγώνας, δεν ξαναέρχομαι χωρίς τον πατέρα μου. Όταν μου πρότειναν τον αγώνα με τον Τζάστιν, μίλησα για τρεις μέρες με την μητέρα μου. Δεν ήθελε να παλέψω χωρίς τον πατέρα μου. Του υποσχέθηκα πως θα είναι ο τελευταίος αγώνας μου», τόνισε ο 32χρονος αθλητής.

Δείτε τη δήλωσή του αλλά και φωτογραφίες από τον τελευταίο του αγώνα:

"This is my last fight."@TeamKhabib pays his respects following a dominant performance at #UFC254 pic.twitter.com/5HiUvJXBJC