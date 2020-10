Τσιτσιπάς: Το πρώτο του μήνυμα μετά τον τρομερό ημιτελικό στο Roland Garros (photos)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία στα κορτ του Roland Garros, η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (9/10) όταν ο νεαρός τενίστας γνώρισε την ήττα 3-2 σετ από τον Σέρβο, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα.

Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί του Σαββάτου (10/10) ο Έλληνας τενίστας έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον αποκλεισμό, αναφέροντας τα στοιχεία που κρατάει από το Roland Garros, αλλά και αυτά που θα τον κάνουν να προχωρήσει στην συνέχεια.

«Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ελπίδα, επιμονή και δύναμη.

Το μέλλον σε χρειάζεται.

Το παρελθόν όχι.

Ευχαριστώ Roland Garros», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο «τιτίβισμα» του Στέφανου Τσιτσιπά.

At the end of the day, all you need is hope, persistence and strength.



Your future needs you.

Your past doesn’t.



Thank you @rolandgarros.