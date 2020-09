Βόλεϊ: Μεταγραφικό... μπαμ με τον Ραμόν Μαρτίνες Γκιόν για τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης (video)

Onsports Team

Ο ύψους 1,97μ. ακραίος, επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο, και ανέφερε σχετικά με την μεταγραφή του στον Ηρακλή:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στο πρωτάθλημα της Ελλάδας και στη Θεσσαλονίκη. Έμαθα πολλά τα τελευταία χρόνια και διόρθωσα τα λάθη που έκανα. Αισθάνομαι τώρα ανανεωμένος και έτοιμος να δώσω ό, τι έχω και να βοηθήσω την ομάδα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Γηραιού»:

«Ο ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2015 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Ολλανδό παίκτη Ramon Renaldo Martinez Gion.

Ο Ραμόν γεννημένος στο Άμστερνταμ στις 12 Σεπτεμβρίου του 1990, έχει ύψος 1,97 και αγωνίζεται στη θέση του ακραίου.

Ξεκίνησε να παίζει βόλεϊ σε ηλικία 12 ετών μετά από ένα μάθημα στο σχολείο. Στην πορεία κατάφερε να φτάσει στα υψηλότερα πρωταθλήματα. Ψηφίστηκε επίσης ως καλύτερος παίκτης στη σεζόν 2013/2014 ενώ παράλληλα επιλέγεται στην εθνική Ολλανδίας.

Αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ολλανδιας για την VC Omniworld, την VVH, την VC Allvo (2009-10) και την Landstede Volleybal (2010-14). Στην επόμενη σεζόν θα βρεθεί στο πρωτάθλημα του Βελγίου για την Prefaxis Menen (2014-15) μετέπειτα στην Γερμανία για την CV Mitteldeutschland (2015-16). Πέρυσι φόρεσε τη φανέλα της Palandöken Belediyesi (2016-17). Το (2017-18) αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ.

Στην Ολλανδία με την Landstede Volleybal έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα (2013, 2014), το κύπελλο (2012, 2014) και το σούπερ καπ (2012, 2013)».

Εθνικά βραβεία:

2011/2012 χρυσό κύπελλο.svg Εθνικό Κύπελλο Ολλανδίας, με το Landstede Volleybal

2012/2013 χρυσό κύπελλο.svg Ολλανδικό Supercup, με το Landstede Volleybal

2012/2013 Χρυσό μετάλλιο με cup.svg Ολλανδικό Πρωτάθλημα, με το Landstede Volleybal

2013/2014 χρυσό κύπελλο.svg Ολλανδικό Supercup, με το Landstede Volleybal

2013/2014 χρυσό κύπελλο.svg Εθνικό Κύπελλο Ολλανδίας, με το Landstede Volleybal

2013/2014 Gold medal with cup.svg Ολλανδικό Πρωτάθλημα, με το Landstede Volleybal

2013/2014 Simple gold cup.svg Almelo International Tournament, με το Landstede Volleybal

2013/2014 Gold medal with cup.svg Team Of The Year, με το Landstede Volleybal

2017/2018 Simple gold cup.svg Ελληνικό Εθνικό Κύπελλο, με τον ΠΑΟΚ Βόλεϊ

2017/2018 Silver medal with cup.svg Ελληνικό Εθνικό Πρωτάθλημα, με τον Παοκ Βόλεϊ

Ατομικά βραβεία:

1χ Gold medal with cup.svg Αγώνας MVP Bundesliga Germany

5χ Silver medal with cup.svg Αγώνας MVP Bundesliga Germany

Gold medal with cup.svg Κορυφαίος σκόρερ 2012/2013, με το Landstede Volleybal

Gold medal with cup.svg 2013/2014 Παίκτης της Χρονιάς, με το Landstede Volleybal

Gold medal with cup.svg 2017/2018 ΠΑΟΚ Κορυφαίος σκόρερ της κανονικής σεζόν