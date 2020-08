Σπύρος Γιαννιώτης: «Το όνειρο μου πραγματικότητα μετά από 5 Ολυμπιακούς αγώνες»!

Onsports Team

Ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης, ανήρτησε δύο φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αγώνα και το βάθρο όπου ανέβηκε πριν από 4 χρόνια!

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο Σπύρος Γιαννιώτης στην ανάρτησή του:

«Πέρασαν 4 χρόνια από εκείνη την μέρα. Νιώθω σαν χθες την αγωνία και την ένταση του αγώνα, θυμάμαι κάθε στιγμή αλλά περισσότερο αυτά τα τελευταία 300 μέτρα, πως πίεσα το σώμα μου και το μυαλό μου να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα μετά από προσπάθειες σε 5 Ολυμπιακούς αγώνες.

Never give up. My drive is my dreams coming true».