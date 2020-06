Ο «Αγώνας της Ελληνικής Επανάστασης» έκλεψε τις εντυπώσεις στην Ύδρα!

Onsports Team

Η συγκεκριμενη διοργάνωση διεξάγεται κάθε χρόνο τον Μάρτιο αλλά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού έβαλε και την ιστιοπλοΐα σε… καραντίνα, οδηγώντας τον αγώνα σε νέα ημερομηνία.

Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, Ιωάννης Μαραγκουδάκης σημείωσε: «Οι στόχοι επετεύχθησαν. Μετά την καραντίνα διοργανώσαμε έναν αγώνα με συναγωνισμό και τονώσαμε την οικονομία της Ύδρας. Επόμενη μεγάλη διοργάνωση του ΠΟΙΑΘ θα είναι το Ράλλυ Αιγαίου».

Και οι δύο ιστιοδρομίες (Φάληρο – Ύδρα, Ύδρα – Φάληρο) διεξήχθησαν με μέτριας και χαμηλής έντασης ανέμους. Στη γενική κατάταξη των Performance νικητής αναδείχθηκε το χιώτικο Code Zero –MastihaShop με κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη.

«Μπήκαμε στη θάλασσα ύστερα από δέκα μήνες και νιώσαμε σα να γυρίσαμε στο σπίτι μας. Αυτή η καλή διάθεση μας βγήκε και στον αγώνα. Το αποτέλεσμα μας αφήνει ικανοποιημένους. Ως νησιώτες μας έκανε εξαιρετική εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τα πληρώματα διαχειρίστηκαν την παρουσία τους στο νησί της Ύδρας. Απέφυγαν τους συνωστισμούς και υπάκουσαν στις οδηγίες που είχε βγάλει ο κ. Μαραγκουδάκης. Τόσο ο Όμιλος όσο και τα πληρώματα πέρασαν τις εξετάσεις με άριστα. Επίσης άξιοι συγχαρητηρίων είναι οι ιδιοκτήτες των σκαφών και τα πληρώματα που άφησαν τις δουλειές τους για να πάρουν μέρος σε αυτόν τον αγώνα», δήλωσε ο Μιχάλης Μπελέγρης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Γενική Κατάταξη: Performance: P1: 1) Code Zero –MastihaShop (Μ. Μπελέγρης), 2) My Way (Θ. Γεωργιάδης – Θ. Τσουλφάς), 3) Α35 (Γ. Απειρανθίτης). Ρ2: 1) Α35 (Γ. Απειρανθίτης), 2) Adra (Ζ. Γρηγοριάδης), 3) Euploia (Κ. Σοφρώνης).

Sport: S2: 1) Ex Animo (Σ. Τσάμης), 2) Isidoros (Β. Λιανός), 3) Nefeli (Κ. Αντωνόπουλος). S1: 1) Idhra (Κ. Τσούμας), 2) Venceremos (Λ./S. Shehu), 3) Escape (Κ. Αθανασόπουλος).

Ιστιοδρομίες: Φάληρο – Ύδρα (36,77): Performance: 1) Black Jack (Μ. Χατζηκυριακάκης), 2) My Way (Θ. Γεωργιάδης – Θ. Τσουλφάς), 3) Code Zero –MastihaShop (Μ. Μπελέγρης). Sport: S2: 1) Ex Animo (Σ. Τσάμης), 2) Venceremos (Λ./S. Shehu), 3) Escape (Κ. Αθανασόπουλος).

Ύδρα – Φάληρο: Performance: 1) Euploia (Κ. Σοφρώνης), 2) Adra (Ζ. Γρηγοριάδης), 3) Α35 (Γ. Απειρανθίτης). Sport: S2: 1) Isidoros (Β. Λιανός), 2) Water Gipsy (Ι. Μαραγκουδάκης) 3) Nefeli (Κ. Αντωνόπουλος).