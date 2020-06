Το μήνυμα του Ηλυσιακού για τον ρατσισμό: «Στο νερό χωράνε όλα τα χρώματα»

Onsports Team

«Συγκινητική και διδακτική είναι η ανακοίνωση του τμήματος υγρού στίβου του Ηλυσιακού, με αφορμή τη δολοφονία του George Floyd στις ΗΠΑ.

Συνοδεύεται μάλιστα από ένα εξαιρετικό σκίτσο του νεαρού αθλητή του συλλόγου Γιώργου Φέγγου.

Η ανακοίνωση:

“Δυο εβδομάδες μετά. Δυο εβδομάδες μετά από το θάνατο ενός ακόμα αθώου. Αυτή τη φορά όχι από την ιο της πανδημικής μας εποχής, αλλά από τον ιο που διαχρονικά μας τρώει τα σπλάχνα. Τι να σου κάνουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που σχολαστικά εφαρμόζουμε εμείς στον Ηλυσιακό και στην πισίνα μας, όταν μιλάμε για την πιο αιματοβαμμένο ιό του κόσμου.

Ρατσισμός: Μια λέξη βαμμένη με αίμα, ίσως η πιο αιμοβόρα λέξη της γλώσσας μας. Μια λέξη που λίγο πολύ όλοι έμμεσα ή άμεσα την έχουμε βιώσει. Μια λέξη, πολλά δράματα, μικρά, μεγάλα, προσωπικά, εθνικά και κυρίως καθημερινά.

Ρατσισμός μια κατάσταση που ο άνθρωπος την έχει πληρώσει ακριβά, στο βωμό της έχουν θυσιαστεί εκατομμύρια ζωές, έχουν καταπατηθεί δικαιώματα, φιλίες, υπολήψεις, αξιοπρέπειες, έχει θυσιαστεί η ίδια η ψυχή του πολιτισμού μας, η ίδια μας η ψυχή και ό,τι περιλαμβάνει η έννοια ανθρωπιά Το πιο πρόσφατο -γνωστό- θύμα του είναι κάποιος George Floyd. Έχει αλήθεια το ονομά του, όταν υπάρχει ένας ατέλειωτος κατάλογος θυμάτων;;;;

Σε εμάς τους ανθρώπους του νερού δεν μας νοιάζει το χρώμα, η διαφορετικότητα είναι εγγύηση ποικιλομορφίας, ανανέωσης.

Ήταν 1979 όταν ο μοναδικός Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε τους στίχους και την μουσική σε ένα καταπληκτικό τραγούδι και το συμπεριέλαβε στον δίσκο του «Ρεζέρβα»!

Σε κάποιο σημείο το τραγούδι του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη λέει:

«Πως να κρυφτείς απ’ τα παιδιά;

Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.

Και μας κοιτάζουν με μάτια σαν κι αυτά

όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα»

Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να κρυφτούμε από τα παιδιά ... να τα στηρίξουμε χρειάζεται! Από τα πρώτα βήματά τους μέχρι να μπορέσουν να σταθούν μόνα και δυνατά στα πόδια τους. Μέχρι που θα φτάσουν στο σημείο να ζητήσουν την σκυτάλη από τα χέρια μας!

Για να συνεχίσουν και εκείνα με την σειρά τους – ως άντρες πλέον ή γυναίκες – να στηρίζουν τις νέες προσπάθειες!

Ο συνθέτης μιλούσε για παιδιά και εμείς για παιδιά μιλάμε χωρίς καμία ανάφορά στο χρώμα τους! Εξάλλου η διαφορετικότητα είναι αυτή που κάνει τον κόσμο μας καλύτερο!

Λέμε «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ» (SAY NO TO RACISM) και ελπίζουμε να μην ξαναχρειστεί να βγάλουμε άλλη τέτοια ανακοίνωση, να μην ξαναχρειαστεί ο Γιώργος και ο κάθε Γιώργος να κάνει άλλο τέτοιο σκίτσο για να αποχαιρετήσει κάποιον George.. Γεια σου George Floyd”»