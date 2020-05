Ζητά διεξαγωγή των τελικών από τον Αυγενάκη η Ομοσπονδία του Χαντμπολ

Onsports team

Για το λόγο αυτό, η ομοσπονδία απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, όπου γνωστοποιεί την επιθυμία της να κριθούν εντός αγωνιστικών χώρων οι σημαντικότεροι τίτλοι της χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΧΕ ζητά τη διεξαγωγή των τελικών της Α1 ανδρών σε σειρά best of 5, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, από τις 16 έως τις 28 Ιουνίου, σε ΟΑΚΑ ή ΣΕΦ. Επίσης, τη διεξαγωγή τελικών ΠΑΟΚ-Νέα Ιωνία στην Α1 γυναικών, σε σειρά best of 3, από 16 έως 22 Ιουνίου, σε ΟΑΚΑ και Μίκρα, και τέλος τη διεξαγωγή του τελικού κυπέλλου μεταξύ της ΑΕΚ και του Διομήδη Άργους, στις 13 Ιουνίου. Για να καταστεί βεβαίως εφικτή η πραγματοποίηση αυτών των αναμετρήσεων στις αναφερόμενες ημερομηνίες, θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να δοθεί άδεια στις ομάδες για να επιστρέψουν στις προπονήσεις, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στο πρώτο στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας.

Στην επιστολή της ΟΧΕ προς τον υφυπουργό Αθλητισμού αναφέρονται τα εξής:

«Μετά και τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης που αφορούν το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και τον ορισμό της Υγειονομικής Επιστημονικής Eπιτροπής, η οποία επεξεργάζεται και καθορίζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα, η εφαρμογή των οποίων είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή επαναφορά στην κανονικότητα, η Ομοσπονδία μας, προκειμένου να ολοκληρώσει τα πρωταθλήματά της προτείνει τα εξής:

Α HANDBALL PREMIER ΑΝΔΡΩΝ- Διοργάνωση της τελικής φάσης (play off) μεταξύ των δύο πρώτων ομάδων (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ) στις τρεις (3) νίκες . Ελάχιστο διάστημα προετοιμασίας των ομάδων 15 ημέρες, δηλαδή από 11-25/5, φυσική κατάσταση σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους, και 15 ημέρες, ήτοι από 25/5-10/6 προετοιμασία τεχνικο-τακτική προπόνηση σε κλειστούς αθλητικούς χώρους. Οι αγώνες προτείνεται να διεξαχθούν στις ημερομηνίες: 16/6, 19/6, 22/6, 25/6 και 28/6. Ως έδρα των αγώνων προτείνεται κρατικό κλειστό γυμναστήριο στην Αθήνα (π.χ ΟΑΚΑ ή Σ.Ε.Φ)

Β) ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ-ΔΙΟΜΗΔΗ ΑΡΓΟΥΣ στις 13/6 σε κρατική εγκατάσταση κατά προτίμηση στην Αθήνα.

Γ) Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ- Διοργάνωση της τελικής φάσης (play off) μεταξύ των δύο πρώτων ομάδων (ΠΑΟΚ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ) στις δύο (2) νίκες . Ελάχιστο διάστημα προετοιμασίας των ομάδων 15 ημέρες, δηλαδή από 11-25/5, φυσική κατάσταση σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους και 15 ημέρες, ήτοι από 25/5-10/6, προετοιμασία τεχνικο-τακτική- προπόνηση σε κλειστούς αθλητικούς χώρους. Οι αγώνες προτείνεται να διεξαχθούν στις ημερομηνίες: 16/6, 19/6, και 22/6. Ως έδρα των αγώνων προτείνεται κρατικό κλειστό γυμναστήριο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (π.χ ΟΑΚΑ και ΜΙΚΡΑ 3).

Κύριε Υφυπουργέ,

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε αφορά μόνο τις 2 πρώτες ομάδες της Α1 Ανδρών και Γυναικών προκειμένου να ανακηρύξουμε τις πρωταθλήτριες ομάδες περιόδου 2019-2020 και το ζευγάρι που έχει ήδη προκριθεί στον Τελικό Κυπέλλου Ανδρών.

Η ομοσπονδία μας έχει εκφράσει από τον Μάρτιο την βούλησή της να ανακηρύξει τους πρωταθλητές της και κυπελλούχους στους αγωνιστικούς χώρους, στις δύο κορυφαίες κατηγορίες, γι' αυτό και η απόφασή μας για προσωρινή αναστολή προσέβλεπε ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα μας δίνονταν η δυνατότητα να αγωνιστούμε.

Η απάντησή σας για την υλοποίηση ή όχι του χρονοδιαγράμματος που προτείνουμε, θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα προκειμένου το Διοικητικό μας Συμβούλιο να προβεί στην επιβεβλημένη τροποποίηση των προκηρύξεων των πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2019-2020».