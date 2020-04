Onsports Team

Η ΓΓΑ συνεχίζει τις δράσεις της εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία στο ΟΑΚΑ το προσεχές διήμερο (21-22/5).

Αναλυτικά:

«Αιμοδοσία στο ΟΑΚΑ αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, στο πλαίσιο των δράσεων της ΓΓΑ στα αθλητικά κέντρα που εποπτεύσει σε όλη τη χώρα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child και αρωγούς 10 δήμους της ευρύτερης περιοχής. Ο Αθλητισμός δίνει ζωή, δώσε αίμα κι εσύ #ziseathlitika».