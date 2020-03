Στην Ιαπωνία η Ολυμπιακή Φλόγα

Υπό το φόβο του κορωνοϊού, η φλόγα συνεχίζει το ταξίδι της και θα περάσει αρχικά από την περιοχή Τοχόκου, την περιοχή που επλήγη από το φονικό τσουνάμι και σεισμό, ενώ στη συνέχεια θα «επισκεφτεί» πολλά διάσημα σημεία της χώρας.

Βέβαια, η ανησυχία γύρω από την διεξαγωγή των αγώνων συνεχίζεται, με τους Ιάπωνες να δηλώνουν πανέτοιμοι να φιλοξενήσουν με ασφάλεια τη διοργάνωση.

Ωστόσο, το γεγονός ότι όλες οι αθλητικές διοργανώσεις έχουν αναβληθεί, σε συνδυασμό με το ότι πολλοί αθλητές έχουν εκφράσει έντονα τις αντιρρήσεις τους για την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το καλοκαίρι, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής.

The Olympic flame has landed in Japan. ?? #Tokyo2020



Olympic medallists ? Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.



With the #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH