Σάκκαρη - Ριμπάκινα 1-2: Ξέμεινε από δυνάμεις... και έχασε διπλή χαμένη ευκαιρία! (videos)

Onsports Team

First into the final ?



Elena Rybakina defeats Sakkari 3-6, 7-5, 6-1, at the @formula_tx. pic.twitter.com/XcohOcnLcm — WTA (@WTA) February 15, 2020

Elena Rybakina gets an early break in the third set.#FormulaTX pic.twitter.com/vOAxpNcUXI — WTA (@WTA) February 15, 2020

Decider time ⌚



Elena Rybakina fights back for the second set, 7-5.#FormulaTX pic.twitter.com/aBxkX5Uv6d — WTA (@WTA) February 15, 2020

Elena Rybakina and @mariasakkari face off for a spot in the @Formula_TX final.



Who will advance? pic.twitter.com/JLyA4xldNh — WTA (@WTA) February 15, 2020