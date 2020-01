Australian Open: Με φανέλα του Κόμπι ο Κύργιος (video)

Γνωστός φίλος του NBA ο 24χρονος Ελληνοαυστραλός, μπήκε στο γήπεδο φορώντας τη φανέλα του θρυλικού Αμερικανού.

Ο Νικ θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την οκτάδα του Australian Open κόντρα στον Ράφα Ναδάλ.

Goosebumps!@NickKyrgios & @RafaelNadal take a stroll down the 'Walk of Champions' which will lead them to tonight's battle ground: @RodLaverArena. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/S38azQSFha