Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Μονόδρομος ο Βοτανικός και το PAO Alive» (videos)

Για όλα τα θέματα που αφορούν την Παναθηναϊκή επικαιρότητα μίλησε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στην εκπομπή «Totall Football» του «Open». Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού» μίλησε τόσο για το πρότζεκτ του Βοτανικού και το PAO Alive, όσο και για τις θετικές εξελίξεις που μπορεί να φέρει συνολικά στον Σύλλογο η υλοποίησή τους.

Αρχικά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρωτήθηκε για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και σχολίασε: «Είναι στενάχωρο να μην βλέπουμε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και να προσπαθεί κι αυτός για το πρωτάθλημα. Έχω πει επανειλημμένα ότι ο μοναδικός τρόπος είναι να υλοποιηθεί το πρότζεκτ του Βοτανικού, για να έχουμε τη δική μας στέγη, και το PAO Alive. Για εμένα αυτά είναι μονόδρομος».

«Σύντομα ανακοινώσεις για τον Βοτανικό»

Αναφορικά με το αν έχουν τηρηθεί οι δεσμεύσεις της πολιτείας προς τον ίδιο και τον Σύλλογο, σχολίασε: «Σε ό,τι αφορά τον κύριο Μπακογιάννη δεν έχει αλλάξει τίποτα, σε ό,τι αφορά τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Πατούλη, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ναι έχουν διαφοροποιηθεί κάπως και αυτός είναι ο λόγος που υπήρξε ησυχία το τελευταίο διάστημα, αλλά με ιδιωτική πρωτοβουλία, με την εταιρία Dimand και με τις διάφορες τράπεζες, έχουμε καταφέρει και το έχουμε ξεπεράσει και πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις».

Ενώ για το αν έχει θωρακιστεί νομικά το πρότζεκτ του Βοτανικού, υποστήριξε: «Έχει θωρακιστεί νομικά, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που είναι καλυμμένες και όπως είπα πριν λίγο, είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε μετά την Πρωτοχρονιά, θα έχουμε ανακοινώσεις».

Σχετικά με το αν είναι ευχαριστημένος από την ανταπόκριση στο PAO ALIVE και αν τα «μεγάλα πορτοφόλια» περιμένουν το πρότζεκτ του γηπέδου για να εμφανιστούν, είπε: «Οι ερωτήσεις είναι αλληλένδετες. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του κόσμου αν σκεφτούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάτι χειροπιαστό για το γήπεδο, όπως επίσης και τα μεγάλα πορτοφόλια δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα. Αυτά τα χρήματα που έχουν μαζευτεί από τον απλό κόσμο είναι μια μεγάλη ένδειξη ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τον Κρίστοφ Βαζέχα, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και θα έρθουν κι άλλα παιδιά από το παρελθόν του Παναθηναϊκού να συμπληρώσουν αυτή την ομάδα. Ξεκινήσαμε από τη Γερμανία, πολύ σύντομα θα υπάρχει και μια εκδήλωση στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική, θα υπάρξουν κι ανακοινώσεις για το γήπεδο οπότε πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις με τους λεγόμενους επιφανείς Παναθηναϊκούς, όπου δεν μπορώ να φανταστώ ότι κανένας δεν θα μείνει απέξω και όλοι θα ανταποκριθούν».

Αναφορικά με το αν περιμένει να συμπορευτεί και ο Γιάννης Αλαφούζος στο πρότζεκτ, απάντησε: «Νομίζω πως ο κύριος Αλαφούζος έχει εκφραστεί στο παρελθόν, ή μάλλον έχει δείξει ότι δεν έχει διάθεση να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Θέλω να πιστεύω ότι όταν όλες οι προϋποθέσεις θα έχουν καλυφθεί θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι βλέποντας το καλό του Παναθηναϊκού και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη μεταβίβαση».

Για το αν είναι αισιόδοξος πως ως το τέλος της σεζόν θα μπει σε διαδικασία να υλοποιηθεί το πρότζεκτ, απάντησε: «Όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι θετικοί, κάτι το οποίο έχουμε πει επανειλημμένως και ο Δήμος, και η Περιφέρεια και η Κυβέρνηση και εμείς, είμαστε όλοι θετικοί, πιστεύω πως θα υπάρξει θετική κατάληξη».

Σε ερώτηση για την «πολεμική» που υπάρχει στο ποδόσφαιρο και πως την κρίνει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε: «Δεν κρύβω ότι δεν παρακολουθώ τα τεκταινόμενα στο ποδόσφαιρο από πολύ κοντά, δεν ξέρω τι γίνεται με τις λεπτομέρειες και τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπω ότι υπάρχει ένας δυνατός Ολυμπιακός κι ένας δυνατός ΠΑΟΚ».

Όσο για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είπε: «Νομίζω στη βαθμολογία είναι ισόβαθμες οι δυο ομάδες, υπάρχουν και τα playoffs. Θα είναι θέμα στιγμής μάλλον».

«Δεν μου καίγεται καρφί αν θα επιστρέψει ο Ολυμπιακός, με νοιάζει το σπίτι μου που είναι ο Παναθηναϊκός»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα και για το καλό κλίμα στο πρόσφατο ντέρμπι της Euroleague και αν αυτό έγινε σε αγώνα ευρωπαϊκό τυχαία ή όχι, για να απαντήσει: «Ο Ολυμπιακός επέλεξε τον δικό του δρόμο, πιστεύοντας πως στην Ελλάδα κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά. Αυτό είναι μια δική τους εκτίμηση, δικές τους αποφάσεις. Δυστυχώς αυτό που ζήσαμε προχθές στον αγώνα της Ευρωλίγκα δεν μπορούμε να το ζήσουμε στην Ελλάδα. Βασικά δεν το ζούμε αρκετά χρόνια τώρα. Ο Παναθηναϊκός όποτε έχανε, έδινε συγχαρητήρια στον αντίπαλο, αποδεχόταν την ήττα και έψαχνε να βρει εσωτερικά τι ήταν αυτό που έφταιξε. Στον Ολυμπιακό δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι υπάρχει και η ήττα στο πρόγραμμα, ότι υπάρχει και η ήττα σε έναν αγώνα. Είναι αποδεκτό από όλους ότι ο Παναθηναϊκός ήταν διαχρονικά καλύτερος από τον Ολυμπιακό».

Σχετικά με το αν θα ήθελε τον Ολυμπιακό ξανά στη Basket League και αν υπάρχουν προϋποθέσεις για αυτό, απάντησε: «Εμένα δεν με απασχολεί ποιες είναι οι άλλες 11 ή 13 ομάδες, εμένα με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει καλά και ο Παναθηναϊκός να κερδίζει. Θέλει ο Ολυμπιακός να είναι στο πρωτάθλημα; Θα πρέπει να ξανανέβει στην Α1 και να είναι στο πρωτάθλημα. Εμένα δεν μου καίγεται καρφί το ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Εμένα με ενδιαφέρει το σπίτι μου, το οποίο είναι ο Παναθηναϊκός. Εμείς να πηγαίνουμε καλά…»

Όσο για το αν ήρθε η στιγμή να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four υπό τη δική του διοικητική καθοδήγηση, ανέφερε: «Υπήρξαν κάποιες χρονιές όπως η πρώτη όπου για ένα σουτ δεν πήγαμε στο Final Four, υπήρξαν άλλες χρονιές που ήμασταν στις τέσσερις ομάδες που είχαν πλεονέκτημα έδρας και τις δυο σεζόν παίξαμε με τους μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης και ήμασταν άτυχοι. Φέτος έχει γίνει μια μεγαλύτερη επένδυση από άλλες χρονιές και θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο τέλος θα φτάσουμε στον στόχο που είναι να φτάσουμε στο Final Four κι ενδεχομένως να σηκώσουμε και την Ευρωλίγκα».

Σχετικά με το αν μπορεί να υπάρξει ενίσχυση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, επεσήμανε: «Είναι μια χρονιά που είναι ιδιαίτερη από πολλές απόψεις. Είναι ιδιαίτερη γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε έναν προπονητή σαν τον Ρικ Πιτίνο, είναι μια χρονιά που έχουμε κάνει μια μεγαλύτερη επένδυση, ενδεχομένως να είναι και η τελευταία της ενασχόλησης μου με τον Παναθηναϊκό εφόσον όλα τα υπόλοιπα δεν προχωρήσουν και ναι αν χρειαστεί και αν το ζητήσει ο προπονητής να υπάρξει μια ακόμα επένδυση, ναι θα την κάνουμε».

Σε ερώτηση για το αν θα αποχωρήσει κι από το μπάσκετ αν δεν προχωρήσει το PAO ALIVE, απάντησε: «Το έχω πει επανειλημμένως πως αυτό είναι μια ειλημμένη απόφαση. Θέλω όμως να πιστεύω πως και ο Βοτανικός και το PAO Alive θα προχωρήσουν. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για τα δυο».

Για τη μείωση της φορολογίας κι αν ανακουφίζει τις ΠΑΕ και ΚΑΕ, υποστήριξε: Ανεξαρτήτως αν είναι δύσκολη η κατάσταση, σίγουρα ανακουφίζει, θα μπορέσουνε οι ομάδες να γίνουν ανταγωνιστικές και τα χρήματα να πάνε σε αθλητές αντί για την εφορία».

Για το πως του φαίνεται το πρωτάθλημα χωρίς Ολυμπιακό, σχολίασε: «Είναι πολύ πιο ήσυχο το πρωτάθλημα, αυτό το οποίο μας δείχνουν τα στατιστικά είναι ότι πολύ περισσότερες οικογένειες έρχονται στο γήπεδο. Μέχρι σήμερα μπορέσαμε και είδαμε τους παίκτες να είναι οι πρωταγωνιστές και εμείς οι διοικήσεις να είμαστε στην άκρη, κάτι το οποίο από την πλευρά του Παναθηναϊκού έχει τηρηθεί, άρα εμένα μου αρέσει η εικόνα του φετινού πρωταθλήματος πάρα πάρα πολύ».

«Το ΟΑΚΑ διαφέρει από άλλα γήπεδα, να επιστρέψει στην εθνική ο Σπανούλης»

Όσο για το αν υπάρχουν πράγματα που τον έχουν κουράσει στο ελληνικό μπάσκετ, επεσήμανε: «Σίγουρα είναι δύσκολο πράγμα το να ασχολείσαι με τον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχουν πράγματα στην καθημερινότητα που κανένας δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ασχολούμαστε νυχθημερόν… Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν στιγμές χαράς και ικανοποίησης. Να βλέπεις 20.000 ανθρώπους να χαίρονται, να φεύγουν με χαμόγελο, να σε βλέπουν στον δρόμο και να σου λένε ένα μπράβο, είναι επιβράβευση για όλους αυτούς τους κόπους και για όλο αυτό τον χρόνο τον οποίο ξοδεύουμε».

Για την προσπάθεια που έγινε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έτσι ώστε να μην συμβεί το παραμικρό κι αν ήταν προσωπικό του κέρδος, υποστήριξε: «Αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Καταρχάς η Ευρωλίγκα έχει παίξει κι αυτή ένα ρόλο σε αυτό, βάζοντας κανονισμούς τους οποίους όλοι σεβόματε και αποδεχόμαστε. Από εκεί και πέρα, το Παναθηναϊκό πνεύμα το οποίο ουδέποτε ήταν άναρχο, ουδέποτε ήθελε επεισόδια, πάντα το ΟΑΚΑ νομίζω είχε καλή αντιμετώπιση των αγώνων, των φιλάθλων, των φιλοξενούμενων. Πάντα υπήρχαν οι εξαιρέσεις αλλά νομίζω πως το ΟΑΚΑ διαφέρει από άλλα γήπεδα».

Σχετικά με τις σκέψεις του Πιτίνο να καλέσει στην εθνική ομάδα τον Βασίλη Σπανούλη, απάντησε: «Ο Βασίλης Σπανούλης είναι αποδεδειγμένα ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές όχι μόνο στον χώρο του μπάσκετ αλλά γενικά. Είναι ένας αθλητής κόσμημα και μακάρι να επιστρέψει στην εθνική. Μόνο να κερδίσει έχει η εθνική από αυτό».

Όσο για το ότι κινήσεις όπως η έλευση Πιτίνο δεν δείχνουν πιθανή αποχώρηση από τον Παναθηναϊκό, είπε: «Σας είπα είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και εγώ προχωράω πιστεύοντας πως και το γήπεδο και το PAO Alive θα προχωρήσουν».

«Σε επαγγελματικά πρότυπα ο ΠΑΟ, στο μέλλον πρωταθλητές σε όλα τα σπορ»

Για το αν υπάρχει κάτι που να τον φοβίζει ενόψει των ανακοινώσεων για το γήπεδο και σε ποιο επίπεδο είναι η συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ανέφερε: «Όχι δεν με φοβίζει κάτι. Σας είπα και νωρίτερα, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολύ θετικοί στο να γίνει αυτό το έργο. Είναι ένα έργο από το οποίο θα κερδίσουν όλοι, έχει να κερδίσει η ίδια η Αθήνα, έχει να κερδίσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, έχει να κερδίσει ο ελληνικός αθλητισμός, έχει να κερδίσει η καλώς εννοούμενη αντιπαλότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να σταθεί εμπόδιο από εδώ και μπρος. Όταν θα έχουμε τα καλά νέα, πιστεύω πως όλος ο κόσμος και οι επιφανείς Παναθηναϊκοί θα έρθουν κοντά μας και θα αγκαλιάσουν το πρότζεκτ».

Για το ποιες δεσμεύσεις δεν τήρησε η κυβέρνηση κι αν είναι σοβαρή η απόσταση από αυτή που είπε, απάντησε: «Ήταν ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά από τη στιγμή που ξεπερνιέται δεν υπάρχει λόγος να κοιτάμε πίσω και να το αναφέρουμε».

Τέλος, για τον Παναθηναϊκό Α.Ο. και για το αν είναι σε θέση να επιστρέψει ο σύλλογος στους τίτλους, επεσήμανε: « Ο πρώτος στόχος δεν ήταν μόνο η διάσωση, ήταν να μπορέσουμε να στήσουμε τον σύλλογο πάνω σε επαγγελματικά πρότυπα όπως λειτουργεί η ΚΑΕ τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που αγαπάνε και γνωρίζουν τη δουλειά τους κι έχουμε φτιάξει μια δομή η οποία πιστεύω ότι θα μπορέσει να υποστηρίξει τον πρωταθλητισμό. Φέτος έχουμε μπει στον αγωνιστικό πρωταθλητισμό, πολλά τμήματα πάνε καλά. Εχθρός του καλού, βέβαια, είναι το καλύτερο, και πιστεύω πως μέσα στα επόμενα χρόνια θα μπορέσουμε να είμαστε ξανά πρωταθλητές σε όλα τα σπορ».

