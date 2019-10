Μέγας είσαι Στέφανε!

Ένας εκπληκτικός Στέφανος Τσιτσιπάς ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και επικρατώντας με 2-1 σετ του Νόβακ Τζόκοβιτς, προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η νίκη αυτή αποτελεί και την πρώτη του κορυφαίου Έλληνα τενίστα απέναντι σε Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στους «4» τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Το πρώτο σετ ανήκε εξ ολοκλήρου στον «Νόλε». Ο Σέρβος τενίστας με 2 γρήγορα μπρέικ έφτασε άνετα στο 3-0, με τον Τσιτσιπά απλά να μειώνει και τελικά το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης να φτάνει στο 6-3.

Στο 2ο σετ έγινε μια πραγματική μάχη ανάμεσα στους δυο τενίστες. Και οι δυο κράτησαν με νύχια και με δόντια το σερβίς του, με τον Τσιτσιπά να επιδεικνύει εντυπωσιακή ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του σετ. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία στο κατάλληλο σημείο, να κάνει το μπρέικ και να ισοφαρίσει σε 1-1 (7-5).

Defending Champion: Dethroned @StefTsitsipas battles from a set down to defeat Djokovic 3-6 7-5 6-3 in Shanghai!#RolexSHMasters pic.twitter.com/qeKgLPHVit