China Open: Νίκη με ανατροπή για Τσιτσιπά

Όπως στον Α΄ γύρο, έτσι και στον Β΄ του China open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπρεπε να χάσει το πρώτο σετ, για να ανασυγκροτηθεί στη συνέχεια και να πάρει τη νίκη. Αντίπαλος αυτή τη φορά του 21χρονου Έλληνα πρωταθλητή ήταν ο 27χρονος Γεωργιανός, Νίκολοζ Μπασιλασβίλι, νο 17 στον κόσμο, ο οποίος επικράτησε στο πρώτο σετ με 6-4. Ωστόσο ο Τσιτσιπάς, νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και νο 3 του ταμπλό, πήρε το δεύτερο με 6-3, το τρίτο με 6-2 κι έτσι μέσα σε 2 ώρες και 8 λεπτά πήρε και την πρόκριση για τα προημιτελικά του φημισμένου τουρνουά.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον 34χρονο Αμερικανό, Τζον Άισνερ (νο 19), ο οποίος νίκησε δύσκολα με 7-6(3), 7-5 τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς (νο 48).

Υπενθυμίζεται πως στον Α΄ γύρο ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε και νίκησε με ανατροπή 4-6, 6-3, 6-4 τον 29χρονο Σέρβο, Ντούσαν Λάγιοβιτς, νο 29 στον κόσμο.

Tsitsipas defeats the defending champ ?@StefTsitsipas comes from behind to defeat Basilashvili 4-6, 6-3, 6-2 to reach the @ChinaOpen quarter-finals!



