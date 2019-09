Αναδεικνύοντας τους «πρωταθλητές» του Sports Marketing

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, στο Gazarte, η Τελετή Απονομής των Sports Marketing Awards 2019, τα βραβεία τα οποία διοργανώνονται για τρίτη χρονιά από το Marketing Week της Boussias Communications, με σκοπό να υποστηρίξουν, να διαδώσουν και να προωθήσουν τις καλύτερες πρακτικές στην Επικοινωνία και το Marketing του εγχώριου αθλητικού οικοσυστήματος.

Στην τελετή απονομής, με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Βασίλη Σκουντή και live αναμετάδοση μέσω Facebook και YouTube, παρευρέθηκαν πάνω από 200 υψηλόβαθμα στελέχη και βραβεύθηκαν τα έργα που διακρίθηκαν από την 31μελή Κριτική Επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από διάσημους αθλητές, εκπροσώπους Ομοσπονδιών, υψηλόβαθμα στελέχη από επιχειρήσεις και αθλητικούς συλλόγους, Sports Marketing specialists και καταξιωμένους δημοσιογράφους.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γεν. Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος απένειμε τα τιμητικά βραβεία και ανέδειξε τον ρόλο των επαγγελματιών της επικοινωνίας στον αθλητισμό: «Μπορεί ο αθλητής να είναι ο πρωταγωνιστής στα αθλητικά δρώμενα, αλλά αν δε φωτιστεί κατάλληλα από τους εκπροσώπους του Τύπου και τους εκπροσώπους του Marketing χάνεται και ξεφτίζει γρήγορα αυτή η εικόνα», ανέφερε ο ίδιος και προσέθεσε: «Στα σημερινά βραβεία, δεν υπάρχουν μόνο οι κορυφές, υπάρχει όλη η πυραμίδα του αθλητισμού και αυτό είναι το καλό. Το οικοσύστημα του αθλητισμού που είναι σήμερα εδώ πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει, όχι μόνο στον ελληνικό αθλητισμό αλλά και στην ελληνική κοινωνία».

Η βραδιά άρχισε με την απονομή τιμητικού βραβείου στον ελληνικής καταγωγής υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο (Dean) Καρνάζη, στον ελληνοκαναδό Γιάννη Καρκαλάτο, Δημιουργό του Kiveri Basketball Camp και στην 81χρονη wind surfer Αναστασία Γερολυμάτου, ενώ ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Σπύρος Γιαννιώτης, ανάφερε στην εναρκτήρια ομιλία του: «Η θέση του προέδρου είναι πολύ τιμητική. Τα Sports Marketing Awards γίνονται θεσμός. Γίνονται για τρίτη χρονιά φέτος. Είναι μια πολύ όμορφη διαδικασία γιατί ψηφίζουμε αθλητικά. Με γνώμονα τον αθλητισμό. Σε αυτή τη διοργάνωση βραβεύονται οι καλύτεροι και, σίγουρα, αυτοί που δεν βραβεύτηκαν του χρόνου θα γίνουν ακόμα καλύτεροι για να κυνηγήσουν τις πρωτιές. Τα τελευταία χρόνια, γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες, και ο μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης, η Stoiximan έχει αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, είναι δίπλα στα παιδιά, κι εγώ είμαι μέρος της ομάδας, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να φτάσουν τους στόχους τους κι ακόμα παραπάνω».

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η βραδιά κορυφώθηκε με τα βραβεία Sports Brand of the Year, το οποίο απονεμήθηκε στον ΟΠΑΠ και Sports Marketing Agency of the Year, το οποίο παρέλαβε η Active Media Group.

PLATINUM ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα Platinum Awards της βραδιάς απονεμήθηκαν στις ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ και ΟΠΑΠ, στην κατηγορία Best in Sports Marketing – Organizations, στην STOIXIMAN, στην ενότητα Best in Sports Marketing for Brands, στις SOCCA (International SOCCA Federation) και Libero S&T, στην κατηγορία Best Sports Venues, στην Active Media Group, στην κατηγορία Best Sports Events, στην Communication Lab στην κατηγορία Best Sports Media, και στον ΟΠΑΠ στην κατηγορία Best Sports Sponsorships.

Χορηγός των βραβείων είναι η Stoiximan, Υποστηρικτής η Sponsorvalue και Χορηγοί Επικοινωνίας οι Contra, Fosonline.gr, Φως των Σπορ και OnSports.