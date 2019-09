Αγώνας strongman στον Πειραιά!

Σο Static Monsters Worldwide είναι ένα strongman event που περιλαμβάνει τα δύο πιο εμβληματικά αγωνίσματα του Strongman Sport: την άρση κορμού (Log Lift) και το deadlift με μπάρα μεγάλης διαμέτρου (Axle Deadlift). Νικητές ανακηρύσσονται οι αθλητές που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο σύνολο βάρους και για τις δύο άρσεις. Ο αγώνας πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι δέκα καλύτεροι αθλητές από κάθε κατηγορία βάρους, προκρίνονται στον τελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται το Μάιο του επόμενου έτους.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το άθλημα Strongman έχει παρουσιάσει ταχύτατη ανάπτυξη τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Εκατοντάδες χιλιάδες φανατικοί του αθλήματος από όλον τον κόσμο παρακολουθούν τους τελικούς μεγάλων διοργανώσεων όπως το World’s Strongest Man και το Arnold Strongman Classic σε συνδρομητικά τηλεοπτικά κανάλια. Μία από εμβληματικές φιγούρες του αθλήματος, ο Ισλανδός Hafthor Julius Bjornsson έγινε διάσημος στο ευρύ κοινό μέσα από το ρόλο του στην πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Game of Thrones. Το 2019, το συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι History (παλαιότερα History Channel) παρουσίασε παγκόσμια τη σειρά ντοκιμαντέρ The Strongest Man In History, με πρωταγωνιστές τέσσερις επαγγελματίες αθλητές του Strongman Sport (Eddie Hall, Brian Shaw, Nick Best, Robert Oberst) που ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο και προσπαθούν να επαναλάβουν ιστορικούς άθλους δύναμης από διαφορετικούς πολιτισμούς.