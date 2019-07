Το Eurosport ετοιμάζεται από τώρα για τους Ολυμπιακούς του 2020!

Έναν χρόνο πριν την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο, το Eurosport δεσμεύεται να παρουσιάσει την πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή κάλυψη που έγινε ποτέ στην Ευρώπη.

Η νέα διαφημιστική καμπάνια έχει ως στόχο να συνειδητοποιήσουν όλοι οι φίλοι του αθλητισμού πως το Eurosport θα είναι το μοναδικό μέσο, στο οποίο θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει κάθε λεπτό, κάθε αθλήματος και κάθε αθλητή.

To Eurosport θα προσφέρει στους φιλάθλους ένα εξατομικευμένο περιεχόμενο, προκειμένου να ακολουθούν τους αγαπημένους τους αθλητές, τα αθλήματα που προτιμούν και φυσικά τους ειδικούς αναλυτές μας.

Με ένα χρόνο να απομένει μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο, η Discovery ανακοινώνει ότι πρόκειται να παρουσιάσει την πιο ολοκληρωμένη ψηφιακή κάλυψη μιας θερινής έκδοσης των Ολυμπιακών Αγώνων που έγινε ποτέ στην Ευρώπη*.

Μετά την επιτυχία της πρώτης, βραβευμένης, παραγωγής Ολυμπιακών Αγώνων, για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2018 στην PyeongChang, εκεί όπου η Discovery εκπλήρωσε τη δέσμευσή της να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους, σε περισσότερες οθόνες από κάθε άλλη φορά, σε όλη την Ευρώπη, ο παγκόσμιος ηγέτης στην ψυχαγωγία δεσμεύεται τώρα να τροφοδοτήσει το πάθος των τηλεθεατών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως ποτέ άλλοτε.

Ως το “Σπίτι των Ολυμπιακών Αγώνων” στην Ευρώπη* και το μοναδικό μέσο στο οποίο μπορεί κανείς να παρακολουθήσει κάθε λεπτό των Αγώνων, το Eurosport θα συνδεθεί με τους φιλάθλους μέσα από κάθε είδους οθόνη, μέσω τηλεόρασης, streaming βίντεο, online και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Eurosport Player, η κορυφαία υπηρεσία αθλητικού OTT streaming θα είναι ο μοναδικός προορισμός στον οποίο οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθούν κάθε λεπτό, κάθε αθλήματος και κάθε αθλητή, ζωντανά αλλά και σε on-demand. Όλη η δράση θα συμπληρώνεται από την κάλυψη ψηφιακά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πραγματικό χρόνο, η οποία - για πρώτη φορά - θα περιλαμβάνει εξατομικευμένο περιεχόμενο για τους φιλάθλους, με τα αγαπημένα αθλήματα, τους αθλητές και τους ειδικούς αναλυτές του Eurosport.

Αναφερόμενος στα σχέδια της Discovery για το Tokyo 2020, ο JB Perrette, President & CEO της Discovery International, δήλωσε: “Το ταξίδι μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκίνησε με την PyeongChang 2018, όπου η ξεχωριστή μας προσέγγιση στους Αγώνες έφερε ρεκόρ σε τηλεθέαση, προσέγγιση και διαδραστικότητα στην Ευρώπη. Για το Tokyo 2020, οι φιλοδοξίες της Discovery είναι ακόμα μεγαλύτερες. Είμαστε δεσμευμένοι να προσφέρουμε στους φιλάθλους τους πιο καινοτόμους και αναλυτικούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ευρώπη από ποτέ, σε μια κλίμακα που δεν έχει προηγούμενο. Θα είμαστε ακόμα μεγαλύτεροι και πιο τολμηροί, φιλοξενώντας μεγαλύτερο κοινό σε περισσότερες οθόνες και θα παραμείνουμε η μόνη διέξοδος για τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό, κάθε αθλήματος, κάθε αθλητή και όλες τις μεγάλες στιγμές της κατάκτησης των 321ός χρυσών μεταλλίων ζωντανά.”

“Ειδικότερα σ’ αυτό το παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι Ολυμπιακοί Αγώνες για άλλη μια φορά θα επαναβεβαιώσουν γιατί αποτελούν την μεγαλύτερη και πιο σημαντική διοργάνωση στον κόσμο. Είτε είστε τηλεθεατής, είτε φίλαθλος, είτε συνεργάτης διανομής ή εμπορικός συνεργάτης, οι Ολυμπιακοί Αγώνες παραμένουν μια από τις λίγες αληθινές στιγμές παγκόσμιας σύμπνοιας και αυτό η Discovery θα το αναβιώσει με τις ιστορίες που δημιουργούν μια πολιτιστική σύνδεση και εμπλέκοντας εκατομμύρια παθιασμένων φιλάθλων στην Ευρώπη.”

Ο Dave Schafer, Senior Vice President Content & Production της Discovery, επεσήμανε: “Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες παραμένουν το μεγαλύτερο show στον πλανήτη και η ομάδα μας με τους παγκόσμιας κλάσης ειδικούς αναλυτές θα είναι στην καλύτερη θέση να μεταφέρουν τις ιστορίες που πραγματικά έχουν σημασία και να τροφοδοτήσουν το πάθος των ανθρώπων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως ποτέ στο παρελθόν. Σε συνέχεια της βραβευμένης επιτυχίας του Eurosport Cube, η τεχνολογία αιχμής θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κάλυψής μας, ώστε να δημιουργήσουμε κοινό με βαθύτερη κατανόηση και αλληλεπίδραση.”

Εορτάζοντας το ορόσημο τους ενός έτους που απομένει για την έναρξη, το Eurosport παρουσιάζει ένα νέο spot που υπογραμμίζει μια προωθητική καμπάνια που στοχεύει στην οικοδόμηση επίγνωσης της θέσης μας ως τον μοναδικό προορισμό για τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό, κάθε άθλημα και κάθε αθλητή.

Το μήνυμα προώθησης, το οποίο περιλαμβάνει την εμπνευσμένη από το manga ξεχωριστή δημιουργική ταυτότητα του Eurosport, θα παρουσιάζεται σε όλες τις αναλογικές και ψηφιακές πλατφόρμες του Eurosport έως τις 25 Αυγούστου. Θα υποστηρίζεται από ειδικά σχεδιασμένους One Year to Go πρότιτλους, καθώς και από την προσθήκη των Ολυμπιακών Κύκλων στα παραδοσιακά γραφικά του Eurosport και θα εμφανίζεται σε όλες τις ροές γραμμικών και ψηφιακών καναλιών.

Η ετήσια κάλυψη του Eurosport σε όλα τα σπορ επεκτείνεται στην προσφορά περισσότερων από το 70% των αγωνισμάτων των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στα κανάλια του. Η προωθητική καμπάνια ‘Road to Tokyo’ θα επεκταθεί σε όλα τα ολυμπιακά αθλήματα στο Eurosport από τώρα έως την Τελετή Έναρξης στο Τόκιο στις 24 Ιουλίου 2020.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών που απομένουν για την Τελετή Έναρξης, η Discovery θα αποκαλύψει περισσότερα για τα σχέδιά της για την κάλυψη του Tokyo 2020, συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού και της στρατηγικής περιεχομένου, των πρωτοποριακών στούντιο και τεχνολογίας παραγωγής και την ομάδα των ειδικών αναλυτών. Για να ενημερώνεστε για τα νέα των Ολυμπιακών Αγώνων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου από το Eurosport επισκεφθείτε το www.eurosport.com/olympics.

Σημείωση

* Εκτός Ρωσίας. Εκτός Γαλλίας το 2020. Discovery/Eurosport είναι Official Broadcaster στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020.