«Έσπασε» τα κοντέρ ο Πίτι

Ο Βρετανός κολυμβητής τερμάτισε στην πρώτη θέση του δεύτερου ημιτελικού στα 100 μέτρα πρόσθιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κορεάς τερματίζοντας σε 56.88 δευτερόλεπτα.

Έγινε έτσι ο πρώτος κολυμβητής που τερμάτισε την απόσταση σε λιγότερο από 57 δευτερόλεπτα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 57.10 δευτερόλεπτα και ανήκε στον ίδιο.

IT'S A NEW WORLD RECORD!!!@adam_peaty goes 56.88 in the @Gwangju2019_ 100m Breaststroke semi-final ??? pic.twitter.com/3TigWP1Hbd