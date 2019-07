Γουίμπλεντον: Για... πλάκα στους «4» ο Τζόκοβιτς (video)

Ο Σέρβος τενίστας, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος του τίτλου, έχανε 4-3 στο πρώτο σετ, αλλά μέσα στα επόμενα 30 λεπτά έκανε... θρύψαλλα τον 29χρονο Βέλγο, κερδίζοντας δέκα συνεχόμενα γκέιμ!

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος το τελευταίο 12μηνο έχει κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα τουρνουά γκραν-σλαμ, χάνοντας μόνο στον τελικό του Ρολάν Γκαρός από τον Ράφα Ναδάλ, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον το νικητή της αναμέτρησης, μεταξύ του Ισπανού Ρομπέρτο Μπαουτίστα και του Αργεντινού Γκουίντο Πέλα.

Will anyone be able to stop the defending champion?

@DjokerNole’s 70th win at #Wimbledon sees the Serbian reach his ninth semi-final at The Championships after beating David Goffin pic.twitter.com/qSIPNWUz6z