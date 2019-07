Beach Volley Tournament

Την Τετάρτη 10 Ιουλίου στις 17.30 οι φίλοι της W.I.N. Hellas θα μαζευτούν στο iBeach Volleyball Club Παπάγου (Νευροκοπίου 4, Παπάγου) για να στείλουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα! «ΟΧΙ στην έμφυλη βία, ΝΑΙ στην ενδυνάμωση των γυναικών!». Πλήθος επωνύμων, γυναίκες και άνδρες, από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά και της showbiz θα δείξουν και πάλι με τον δικό τους τρόπο τη στήριξή τους στο πολύπλευρο έργο της W.I.N. Hellas ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών.

Ανάμεσα σ΄αυτούς οι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞ, ΒΟΥΚΣΕΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ, ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑ,ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΖΑΡΑ ΜΑΤΙΝΑ,ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΟΚΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ,ΚΟΛΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΜΑΝΤΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ W.I.N. HELLAS), ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΥΛΙΑ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΟΦΗ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΤΡΙΓΩΝΙΔΟΥ ΠΩΛΙΝΑ, ΤΣΙΟΡΛΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΦΑΦΑΛΗΣ ΜΑΙΚ, ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,ΨΑΡΡΑΣ ΣΑΚΗΣ κ.α.

Στο τέλος του αγώνα όλοι οι συμμετέχοντες θα βρεθούν στο photo booth της εταιρίας Whiteball, για πολλά φωτογραφικά κλικ και ευφάνταστες πόζες , φορώντας γυαλιά KOKKORIS OPTICS!

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι KOKKORIS OPTICS, ΟΠΑΠ, PERE UBU και Υποστηρικτής το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, συμπαραστάτες και στο παρελθόν στον αγώνα της W.I.N Hellas. Χορηγοί επικοινωνίας, οι QUEEN.GR, MAD, SDNA.GR, Papadakis Press, RatPack.gr.

Πληροφορίες:

W.I.N. Hellas

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση W.I.N. HELLAS ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για την προστασία, θεραπεία και ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Μέσω του δικτύου των επιστημονικών συνεργατών της (ψυχολόγων, συμβούλων ψυχικής υγείας κ.α.) προσφέρει ψυχο - κοινωνική στήριξη στις γυναίκες που χρειάζονται βοήθεια. Επιπλέον, παρέχει ψυχολογική στήριξη και νομική συμβουλευτική, μέσω εξειδικευμένων ψυχο - εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της πανελλαδικής γραμμής υποστήριξης γυναικών - θυμάτων βίας (210- 8996636).

Παράλληλα, η W.I.N. HELLAS βοηθάει τις γυναίκες που χρειάζονται φιλοξενία σε ξενώνες και νομική καθοδήγηση φέρνοντάς τις σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές.

KOKKORIS OPTICS

Στα καταστήματα KOKKORIS OPTICS στη Γλυφάδα, Σύνταγμα (Μητροπόλεως) , Attica και Golden Hall, με εμπειρία που μετράει πάνω από τρεις δεκαετίες στον χώρο των οπτικών ειδών, μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις καινούργιες τάσεις της μόδας. Στα Kokkoris Optics θα βρείτε τα πιο ιδιαίτερα και μοναδικά γυαλιά ηλίου και οράσεως, και με την βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών τους θα επιλέξετε μέσα από μια τεράστια γκάμα αυτά που θα απογειώσουν το στυλ και τη διάθεση σας. Το κατάστημα της Γλυφάδας είναι Flagship store του οίκου Dior και Ambassador του οίκου Chanel. Διαθέτει συλλογές σε αποκλειστικές συνεργασίες στα Νότια προάστια, όπως Chrome Hearts, Cartier, Garrett Leight, Serengeti, LPLR, RetroSuperFuture (SUPER), Enlight, Sunday Somewhere και διαθέτει πολλές εταιρείες επιλεκτικής διανομής όπως Linda Farrow, Chopard, Fendi, Celine, Gucci, Oliver People, Alain Mikli, L.G.R., AM Eyewear, Dita, Thom Browne, Carven. Στις προθήκες των καταστημάτων θα βρείτε Faconnable, Paul & Joe, Italia Independent, Toms, RayBan, Spektre, Kuboraum και όποιο άλλο brand μπορείτε να σκεφτείτε, το πιθανότερο είναι πως στα Kokkoris Optics μπορείτε να το βρείτε. Δεν είναι τυχαίο πως οι καλύτερες και πιο αναγνωρισμένες blogger σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι fan τους. Λένε πως τα μάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής, στα Kokkoris Optics δίνουν την ψυχή τους …για τα μάτια σας! Instagram: kokkorisoptics, Eshop www.kokkorisoptics.gr

ΟΠΑΠ

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 αποτελώντας την εθνική λοταρία της χώρας και εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001, κατέχοντας την αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης όλων των αριθμολαχείων (7 παιχνίδια), του αθλητικού στοιχηματισμού (4 παιχνίδια) και των ιπποδρομιών. Λειτουργεί, επίσης, αποκλειστικά τα Λαχεία και Σκρατς (Ξυστό) στην Ελλάδα μέσω μιας κοινοπραξίας (με ποσοστό 67%).

Fb: ΟΠΑΠ, Instagram: instaopap

PERE UBU

«We fit so well together» το motto τους, αφού το Pere Restaurant - Bar και το Ubu Pure Food αλληλοσυμπληρώνονται σε πλήρη αρμονία και συνθέτουν μια 360⁰ experience για κάθε στιγμή της ημέρας.

Στο πιο κεντρικό δρόμο της πιο funky γειτονιάς των Νοτίων Προαστίων κατάφερε να γίνει το απόλυτο all day destination spot.

Ένας χώρος µε μοναδικό design και φιλοξενία ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που έγινε talk of the town της Αθήνας για την easy going φιλοσοφία του, το upscale µενού του, τα εξαιρετικά cocktails του και τα φηµισµένα parties του.

feel the pereubu 360⁰ experience

www.pereubu.gr

The website facebook pages : http://www.pereubu.gr/pere.html\

https://www.facebook.com/PERE.BAR.ROTISSERIE/

https://www.facebook.com/UBUpurefood/

Its Instagram pages :

pere_restaurant_bar, ubupurefood

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ιδρύθηκε το 1984, με στόχο να γίνει «καταλύτης» των εξελίξεων στο χώρο της υγείας, στη χώρα μας.

Με συνεχείς επενδύσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αποτελεί, σήμερα, το δυναμικότερο οργανισμό υγείας και πλέον αξιόπιστο πάροχο διαγνωστικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών στη Ν.Α. Ευρώπη, εφάμιλλος αυτών της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Fb: @IatrikoKentroAthinwn Instagram :Iatriko.gr

iBeach

Το iBeach είναι ένα αθλητικό σωματείο με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Beach Volley στο κέντρο της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου και Κηφισιά. Απολαύστε όλα τα αθλήματα παραλίας σε 5 μοναδικά γήπεδα με χαλαζιακή λεύκη άμμο, καθώς και όλο το set up παραλίας στο κέντρο της πόλης! Πλέον, η παραλία είναι στην πόρτα σας και εκτός από προπονήσεις αρχαρίων και ερασιτεχνών, μπορείτε να συμμετάσχετε στα εβδομαδιαία μας event (τουρνουά / beach party). Για περισσότερες πληροφορίες www.ibeach.gr | FB iBeach Volleyball Club | instagram @ibeach.gr

Whiteball

Η Whiteball είναι μία εταιρία παραγωγής εκδηλώσεων που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην παραγωγή εκδηλώσεων όλων των ειδών και περιεχομένου, καθώς και σε πρωτοπόρες ενέργειες marketing . Οι προσεκτικά σχεδιασμένες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί αποσκοπούν στη σύνδεση των ανθρώπων, στην εμπέδωση συναισθημάτων και στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand. www.whiteball.gr

