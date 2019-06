Γυμναστική: Σχεδόν 1.200 αθλούμενοι στο Poseidon Gymnastics for All Challenge

Με τη συμμετοχή 1.200 αθλούμενων διεξήχθη στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου το 1ο Poseidon Gymnastics for All Challenge και έβαλε τις βάσεις ώστε να εξελιχθεί σε θεσμό.

Η πρώτη διαγωνιστικού χαρακτήρα διοργάνωση Γυμναστικής για Όλους αποτέλεσε την κορύφωση του καθιερωμένου πλέον 19ου Φεστιβάλ Γυμναστικής Ανατολικής Αττικής, στο οποίο συμμετείχαν 2.500 μικροί και μεγάλοι αθλούμενοι.

Συνδιοργανώθηκε από το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» του Δήμου Λαυρεωτικής, τον Όμιλο Αντισφαίρισης Λαυρίου και την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Be Active. Συνολικά 37 ομάδες με 1.200 αθλητές και αθλήτριες παρουσίασαν τα προγράμματά τους στο Poseidon Gymnastics for All Challenge.

Παρών στους αγώνες ήταν ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος ευχαρίστησε την Ε.Γ.Ο. για την συμβολή της, καθώς και όλους τους φορείς που τίμησαν με τη συμμετοχή τους αυτή τη νέα προσπάθεια. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Αθλητικού Τμήματος του Δήμου Λαυρεωτικής, αντιπρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου Ο.Α. Λαυρίου, καθώς επίσης μέλος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. αλλά και της Τεχνικής Επιτροπής Γυμναστικής για Όλους της Ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος Πανταζής, τόνισε:

«Επιθυμία μας είναι να εξελιχθεί το Poseidon Gymnastics for All Challenge σε θεσμό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι από το αποτέλεσμα της φετινής, πρώτης προσπάθειας. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ε.Γ.Ο., Θανάση Βασιλειάδη, για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, ευχαριστούμε επίσης όλους τους φορείς και τους αθλούμενους που συμμετείχαν, καθώς βέβαια και τους κριτές, το επιστημονικό προσωπικό και όλους τους συνεργάτες της διοργάνωσης, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου το ξεκίνημα της καινούργιας αυτής προσπάθειας να χαρακτηριστεί από υψηλό οργανωτικό επίπεδο, ακρίβεια χρόνου στην εκτέλεση των προγραμμάτων και εξαιρετικές συνθήκες για όλους τους συμμετέχοντες».